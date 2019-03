Was der umstrittene Werbespot der Marke Gillette gebracht hat und wie sich das Männerbild in der Werbung verändert. Ein Gespräch mit Werbeagentur-Manager Rüdiger Goetz.

WirtschaftsWoche: Herr Goetz, brauchte es erst die MeToo-Kampagne, die das Fehlverhalten zahlreicher Männer anprangert, um auch in der Werbung ein Umdenken in Gang zu bringen, ob sie nicht viel zu lange Geschlechterklischees bedient hat?Rüdiger Goetz: Es entspricht dem Zeitgeist, dass sich das Männerbild ändert - vermutlich weniger in der bewussten Abgrenzung zur aktuell toxischen Männlichkeit der MeToo-Kampagne, sondern ist eher begründet in einer generellen Liberalisierung des präferierten Männerbilds. Der kantige Held oder "Artificial Dressman", das ist schon lange nicht mehr das dominierende Idealbild für Männer, vielmehr gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Stereotypen. Insofern ist das ein überfälliger Realitäts-Check.

Wie sieht die Realität denn aus, wie stimmig ist denn das Bild, das der moderne Mann heute von sich vermittelt? Gibt es überhaupt das eine Bild?Wenn man sich die Protagonisten des neuen urbanen Männerbildes betrachtet, etwa den Kreuzberger Hipster oder den modernen Stockholmer, entdeckt man einen verblüffenden Gegensatz: Sie schieben vormittags engagiert einen Kinderwagen durch den Park, sind aber gleichzeitig stark tätowiert und tragen Rauschebart. Auf der einen Seite eine Karikatur des alten Wikingers, auf der anderen einen femininen Lebensstil, ...

