Die K ist das Leistungsbarometer der Kunststoffbranche und ihr globaler Marktplatz für Innovationen. Acht Tage lang trifft sich hier das Who is Who der gesamten Kunststoff- und Kautschukwelt, um die Leistungsfähigkeit zu zeigen, aktuelle Trends zu diskutieren und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Dabei unterstreicht die K 2019 ihre Sonderstellung nicht nur durch den großen Zuspruch seitens der globalen Industrie, sondern thematisiert auch die aktuellen Herausforderungen unserer Zeit und speziell ihrer Branche, allem voran die Themen Plastics for Sustainable Development & Circular Economy. Diese werden auf der Messe nicht nur an den Ständen der Aussteller zu den Hot Topics gehören, sondern auch im Rahmenprogramm sehr präsent sein. Sonderschau "Plastics Shape the Future" So versteht sich auch die Sonderschau "Plastics Shape the Future" als Podium für Lösungsansätze und Antworten auf aktuelle gesellschaftliche Strömungen und Diskussionen. Brennende Themen wie Verpackungsmüll, Marine Litter und Klimawandel auf der einen Seite sowie Ressourcenschonung, Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft auf der anderen Seite werden detailliert erörtert. Dabei will "Plastics shape the Future" nicht nur eine internationale Informations- und Networking-Plattform bieten, sondern mit Impulsreferaten und Speed Talks auch verstärkt Politik und gesellschaftlich relevante Gruppen einbinden. Der Science Campus steht für den Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, bei dem Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft ebenfalls intensiv beleuchtet werden. Last but not least wird der gemeinsame Auftritt des VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) und seiner Mitgliedsunternehmen dieses Mal ebenfalls ganz im Zeichen der Circular Economy stehen. eTicket zur K 2019 ist Eintritts- und Fahrkarte zugleich Wer seinen Messebesuch im Oktober bereits jetzt vorbereiten will, findet die Ausstellerdatenbank unter www.k-online.com/1410. Ende März 2019 startet im Portal auch der Ticketshop. Die Besucher können ihr elektronisches Ticket online erwerben, am eigenen Drucker ausdrucken oder als Code downloaden und dann mit Bus und Bahn kostenlos zum Messegelände fahren. Außerdem ist das eTicket deutlich preiswerter als das vor Ort gekaufte. Wer noch auf der Suche nach einer Unterkunft ist, nutzt am besten das Serviceangebot der Düsseldorf Marketing & Tourismus (DMT), www.duesseldorf-tourismus.de/messe/k.

