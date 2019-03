DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12:57 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.849,80 -0,45% +14,20% Euro-Stoxx-50 3.329,13 -1,14% +10,92% Stoxx-50 3.096,33 -0,76% +12,18% DAX 11.462,37 -0,76% +8,56% FTSE 7.258,29 -1,32% +9,32% CAC 5.312,48 -1,23% +12,30% Nikkei-225 21.627,34 +0,09% +8,06% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,5 +88

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,47 59,98 -0,9% -0,51 +27,9% Brent/ICE 67,14 67,86 -1,1% -0,72 +22,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.312,95 1.309,29 +0,3% +3,66 +2,4% Silber (Spot) 15,47 15,47 +0,0% +0,00 -0,1% Platin (Spot) 858,61 861,00 -0,3% -2,39 +7,8% Kupfer-Future 2,88 2,90 -0,7% -0,02 +9,4%

Mit Abgaben zeigen sich die Ölpreise. Teilnehmer verweisen auf den gestiegenen Dollar. "Die Ölpreise fallen nach dem erreichen neuer Höchststände für 2019 leicht und der Dollar erholt sich etwas von den Abgaben nach der taubenhafter als gedachten US-Notenbank", sagt Analyst Alfonso Esparza von Oanda. Übergeordenet werde der Markt weiterhin von den geplanten Förderkürzungen der Opec gestützt, heißt es. "Dank der Opec-Produktionskürzungen, unfreiwilliger Produktionsausfälle in Venezuela und im Iran sowie des kräftigen Rückgangs der US-Ölvorräte stehen die Ölpreise vor ihrem dritten Wochengewinn in Folge", so die Commerzbank.

AUSBLICK AKTIEN USA

Verstärkte Konjunktursorgen dürften zum Wochenausklang die Wall Street belasten. Jüngster Mosaikstein sind schwache Daten aus Deutschland. Die Industrie rutschte im März noch tiefer den kontraktiven Bereich, während die Dienstleistungen weiter an Dynamik einbüßten. Auch das Wachstum in der Eurozone hat im März weiter an Fahrt verloren. "Eine Reihe von schlechter als erwartet ausgefallenen Daten lassen die Alarmglocken läuten, nicht nur für Europa, sondern auch für die Weltwirtschaft, indem sie weitere Beweise für eine globale Verlangsamung der Konjunktur liefern", so David Cheetham, Analyst bei XTB. Daneben stehen die weiteren Entwicklungen in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China im Fokus. Die zuletzt aus Washington gekommenen widersprüchlichen Signale dämpften hier die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Konflikts. Bei den Einzelwerten verliert die Nike-Aktie vorbörslich deutlich, nachdem der Sportartikel-Hhersteller bei der Vorlage von Geschäftszahlen die Anleger auf ein schwächeres Wachstum eingestimmt hatte. Im dritten Quartal hat Nike umsatzseitig die Erwartungen der Analysten erfüllt. Der Gewinn übertraf die Konsensschätzung. Doch im laufenden vierten Quartal wird es wohl nicht mehr so gut laufen. Währungseffekte dürften das Wachstum bremsen, warnte Nike.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 56,0 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,0 15:00 Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: +3,2% gg Vm zuvor: -1,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Börsen in Europa geht es zum Wochenschluss nach unten. Nach einem Start im Plus verschreckten schwache Einkaufsmanagerindizes. Das Wachstum in der Eurozone hat im März weiter an Fahrt verloren, da die Industrie noch tiefer in den kontraktiven Bereich abrutschte und auf das tiefste Niveau seit sechs Jahren fiel. Die Stimmungsbarometer enttäuschten dabei mehrheitlich. Kritisch merken die Marktstrategen der Helaba an, dass der Einkaufsmanagerindex im deutschen Verarbeitenden Gewerbe mit 44,7 auf den tiefsten Stand seit über sechseinhalb Jahren gefallen ist. Volkswirte hatten hingegen eine leichte Erholung erwartet. Negativ sei zudem, dass in Frankreich beide Indikatoren unterhalb der Wachstumsschwelle liegen. Erstmals seit Oktober 2016 rentieren die zehnjährige Bundesanleihen wieder negativ. Nach schwachen deutschen Wirtschaftsdaten ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe gefallen und liegt aktuell bei minus 0,013 Prozent. Die Renditen aller kürzeren Laufzeiten notierten bereits zuvor mit einem negativen Vorzeichen. Für den Rohstoffsektor geht es um 2,4 Prozent nach unten. Ein wichtiger Grund dafür ist die Schwäche der Stahlaktien: Thyssenkrupp verlieren 2,0 Prozent, Salzgitter 4,3 Prozent, Vallourec 1,9 Prozent und Arcelormittal 2,6 Prozent. Der Einbruch des deutschen Einkaufsmanagerindexes für das verarbeitende Gewerbe habe neue Konjunkturängste ausgelöst, heißt es im Handel. Diese belasten, wie auch die niedrigen Zinsen, die Banken: der Sektor verliert ein knappes Prozent. Debenhams brechen um 32 Prozent ein. Das Unternehmen versucht die Anleihehalter davon zu überzeugen, neuen Kreditlinien von 200 Millionen Pfund zuzustimmen, um die Zukunft des schwer angeschlagenen Kaufhauses zu sichern. Das Unternehmen schließt einen Totalverlust für die Debenhams-Anteilseigner nicht aus, sollte der Finanzierungsplan abgelehnt werden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:13 Uhr Do 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1298 -0,69% 1,1379 1,1346 -1,5% EUR/JPY 124,65 -1,10% 126,04 125,81 -0,9% EUR/CHF 1,1240 -0,39% 1,1293 1,1274 -0,2% EUR/GBP 0,8594 -0,86% 0,8663 0,8710 -4,5% USD/JPY 110,33 -0,41% 110,80 110,88 +0,6% GBP/USD 1,3143 +0,15% 1,3148 1,3027 +3,0% Bitcoin BTC/USD 3.981,20 +0,17% 3.971,79 3.956,89 +7,0%

Das britische Pfund hat sich nach dem Einbruch am Vortag über der Marke von 1,31 Dollar stabilisiert. Sollte Großbritannien die EU ohne einen Einigungsvertrag verlassen, so kann das Pfund nach Ansicht des Nomura-Währungsexperten Jordan Rochester mit höheren Verlusten reagieren als nach dem Brexit-Referendum 2016. Damals war das Pfund um nahezu 8 Prozent gefallen. Jedoch sei der Devisenmarkt derzeit auf einen solchen Pfundverfall nicht vorbereitet. Der Euro rutschte mit sehr schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland zwischenzweitlich unter die Marke von 1,13 Dollar, konnte diese aber wieder zurückerobern. Der deutsche Einkaufskaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im März tiefer in den Kontraktionsbereich gestürzt, obwohl Volkswirte eine leichte Verbesserung erhofft hatten. Im Devisenhandel spricht man von sehr schwachen Daten, die die ohnehin bestehenden Wachstumsängste der Anleger zusätzlich befeuerten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben den Handel am Freitag mehrheitlich mit geringen Gewinnen beendet. Von der Wall Street kamen positive Vorgaben. Insbesondere der Technologiesektor lief dort gut. Die Börsianer verarbeiteten noch die von einigen als "taubenhafter als gedacht" bewerteten Aussagen der US-Notenbank. Zudem richteten sich die Blicke auf die in der kommenden Woche beginnende nächste Runde von Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Die zuletzt aus Washington kommenden widersprüchlichen Signale dämpften die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Konfliktes. Bis Ende April soll ein Abkommen zwischen beiden Ländern erzielt werden, hieß es zuletzt. Wie das chinesische Handelsministerium am Vortag mitteilte, werden der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin vom 28. bis 29. März in Peking weilen, um die Verhandlungen fortzusetzen. An den Aktienmärkten in China ging es im frühen Handel zunächst etwas deutlicher abwärts; die Indizes erholten sich von ihren Tagestiefs im weiteren Handelsverlauf jedoch wieder etwas. In Südkorea legte der Kospi leicht zu. Aufgrund guter Vorgaben aus dem US-Technologiesektor gewannen Samsung und SK Hynix hier jedoch 1,5 bzw. 0,3 Prozent.

CREDIT

Die Risikospreads am europäischen Kreditmarkt weiten sich am Freitag weiter aus. Auf die Stimmung drücken unter anderem schwache Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Frankreich. Besonders der Crossover zieht an. Damit treten die Wachstumssorgen wieder in den Vordergrund. Die von Zuflüssen getriebene Erholung der vergangenen Wochen wird nun auf den Prüfstand gestellt. Während in Deutschland der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe deutlich gefallen ist, drückt in Frankreich die Schwäche des Dienstleistungssektors auf die Stimmung.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bank bestätigt Renditeziel 2019

Die Deutsche Bank hält an ihrem Renditeziel für das laufende Jahr fest. Wie das Institut in seinem Geschäftsbericht schreibt, will sie eine Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE) von mehr als 4 Prozent erreichen. Im abgelaufenen Jahr lag die Kennziffer bei mageren 0,5 Prozent. Ihre Erträge will die Bank 2019 leicht steigern.

Salzgitter erhöht Dividende um 10 Cent auf 55 Cent

Die Aktionäre des Stahlkonzerns Salzgitter können sich dank des deutlichen Gewinnanstiegs 2018 über eine höhere Dividende freuen. Wie aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht für 2018 hervorgeht, soll die Dividende um 10 Cent auf 55 Cent je Aktie steigen. Vorläufige Finanzdaten und einen Ausblick auf 2019 hatte die im SDAX notierte Salzgitter AG bereits im Februar veröffentlicht.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 22, 2019 08:06 ET (12:06 GMT)

Brüssel prüft Stahlfusion von Thyssenkrupp und Tata bis 13. Mai

Thyssenkrupp und Tata bekommen bei der geplanten Fusion ihrer europäischen Stahlgeschäfte mehr Zeit, um die Wettbewerbsbedenken der EU-Kommission auszuräumen. Nach einer Mitteilung verschob Brüssel das Ende der vertieften Prüfung um acht Werktage bis zum 13. Mai. Damit verlängert sich entsprechend auch die Frist, bis zu der beide Seiten der EU Zugeständnisse machen können auf den 1. April.

Dürr kürzt nach Gewinnrückgang die Dividende

Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr will wegen eines durch Sonderaufwendungen bedingten Gewinnrückgangs 2018 um 18 Prozent die Dividende kürzen. Der Hauptversammlung am 10. Mai werde eine Ausschüttung von je 1,00 Euro vorgeschlagen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen mit. Im Vorjahr waren - nach Berücksichtigung der Ausgabe von Gratisaktien - 1,10 Euro geflossen. Schon für 2019 soll es aber wieder mehr Geld geben.

Ströer erhöht Dividende und Ausschüttungsquote

Das Digitalmedienunternehmen Ströer stockt nach einem Rekordjahr seine Dividende deutlich um 54 Prozent auf und erhöht seine künftige Ausschüttungsquote. Die Aktionäre sollen für 2018 eine Gewinnbeteiligung von 2 Euro je Aktie erhalten, nach 1,30 Euro für das Jahr zuvor, teilte der im SDAX notierte Konzern mit.

Encavis zahlt erneut mehr Dividende

Die Aktionäre der Encavis AG können sich ein weiteres Mal auf eine höhere Dividende einstellen. Der im SDAX notierte Solar- und Windparkbetreiber will 0,24 Euro und damit 2 Cent mehr als im Vorjahr ausschütten, wie er bei der Vorlage endgültiger Zahlen ankündigte. Damit würde die Dividende zum siebten Mal in Folge angehoben, hieß es.

Hapag-Lloyd erwartet steigende Frachtraten und mehr Gewinn

Die Reederei Hapag-Lloyd rechnet in diesem Jahr mit einem höheren Transportvolumen im Rahmen des allgemeinen Marktwachstums. Da gleichzeitig ein im Vergleich zum Vorjahr geringerer Anstieg der weltweiten Transportkapazität zu erwarten sei, dürfte die durchschnittliche Frachtrate des Unternehmens 2019 leicht steigen.

Novartis bringt Augensparte Alcon am 9. April an die Börse

Die Augenheilsparte Alcon des Pharmakonzerns Novartis wird ihr Börsendebüt voraussichtlich am 9. April haben. Inzwischen seien wichtige Voraussetzungen für den Börsengang erfüllt, teilte Novartis mit. Die Aktionäre sollen für je fünf Novartis-Anteile eine Alcon-Aktie erhalten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2019 08:06 ET (12:06 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.