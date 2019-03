Der GBP/USD hat seinen Rückgang zum Beginn der europäischen Sitzung in den Bereich des Tagestief von 1,3081 schnell umgekehrt, da es in der vergangenen Stunde zu einer 80 Pips Rallye kam. Die plötzliche Belebung der USD Nachfrage wurde durch die schrecklichen PMI Ergebnisse Deutschlands und der Eurozone ausgelöst, was der wichtigste Faktor hinter der ...

