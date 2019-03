Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Hochdorf Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Hochdorf Holding AG Unternehmen: Hochdorf Holding AG ISIN: CH0024666528 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 22.03.2019 Kursziel: 115,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser Gründe für enttäuschendes 2018 werden sich auch auf das aktuelle Geschäftsjahr auswirken Hochdorf hat am Dienstag seinen Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht und seine im Dezember reduzierten Gesamtjahresziele erreicht. Aufgrund diverser negativer Einflussfaktoren lagen jedoch Umsatz und Ergebnis deutlich unter den Vorjahreswerten. Zudem verzichtete das Unternehmen vor dem Hintergrund einer anhaltend sehr geringen Visibilität auf eine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2019. Umsatz erreicht reduzierten Zielkorridor: Mit 561,0 Mio. CHF erreichte Hochdorf die avisierte Umsatz-Bandbreite von 540 bis 570 Mio. CHF. Trotz leicht gestiegener verarbeiteter Flüssigmengen (+1,7%) musste jedoch aufgrund einer deutlichen Abnahme der produzierten Menge (141.380 Tonnen, -24,2%) ein nennenswerter Rückgang (-6,6%) gegenüber dem Vorjahreswert hingenommen werden. Ursächlich war das anhaltend schwierige Milchgeschäft, das zu einem um 12,5% gesunkenen Umsatz im Bereich Dairy Ingredients führte. Getrieben von höher als erwarteten Erlösen bei Bimbosan und trotz deutlicher Einbußen in China sowie einer enttäuschenden Entwicklung bei Pharmalys stiegen die Umsätze im Bereich Baby Care um 4,3% auf 176,0 Mio. CHF. Das Segment Cereals & Ingredients lag mit 30,7 Mio. CHF 15,0% über dem Vorjahreswert. EBIT lediglich am unteren Ende der reduzierten Bandbreite: Ein niedrigeres Ergebnis bei Pharmalys, fehlende Umsatzbeiträge des attraktiven China-Geschäftes sowie Verspätungen bei der neuen Sprühturmlinie T9 führten zusammen mit der deutlich höheren Wettbewerbsintensität im Bereich Dairy Ingredients zu signifikanten Ergebniseinbußen. Zusätzlich wurde das EBIT durch den Einmaleffekt des Verkaufs der Hochdorf Baltic Milk mit 2,9 Mio. CHF negativ belastet. In Summe fiel das operative Ergebnis um 56,2% auf 18,6 Mio. CHF. Dividende unverändert: Trotz des enttäuschenden Geschäftsjahres plant das Unternehmen, der Generalversammlung eine unveränderte Dividende i.H.v. 4,00 CHF pro Aktie vorzuschlagen, womit das Vertrauen in die festgelegte Strategie und deren erfolgreiche Umsetzung zum Ausdruck gebracht werden soll. Keine Ziele für 2019 kommuniziert: Aufgrund der anhaltend geringen Visibilität z.B. durch die Auswirkungen der Nachfolgereglung des ??zSchoggigesetzes", die Entwicklung des Markenregistrierungsprozesses in China oder die Zukunft der Uckermärker Milch GmbH, verzichtete Hochdorf zum jetzigen Zeitpunkt auf die Kommunikation von Zielen für 2019. Wir haben vor diesem Hintergrund unsere Annahmen für das laufende und die folgenden Jahre gesenkt, um den diversen Herausforderungen in den verschiedenen Bereichen Rechnung zu tragen. Fazit: Nach einem enttäuschenden Geschäftsjahr 2018 wird auch 2019 operativ mit vielen Problemen behaftet sein, die das Unternehmen in den nächsten Monaten lösen muss und die den Newsflow bestimmen sollten. Da wir hieraus kurzfristig keine positiven Katalysatoren für den Aktienkurs erwarten, stufen wir die Aktie mit einem neuen Kursziel von 115,00 CHF (zuvor: 150,00 CHF) von Kaufen auf Halten herab. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17713.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

