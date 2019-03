Düsseldorf (ots) -



Anlässlich des Weltwassertags spendet real 55.000 Euro dem Verein Trinkwasserwald e.V.. Der Erlös stammt aus einer Spendenaktion an den real Frische-Bedientheken. Bereits im vergangenen Jahr ist real eine Partnerschaft mit dem Verein Trinkwasserwald e.V. eingegangen. "Unser Verein unterpflanzt Nadelwald-Monokulturen mit standortgerechten Laubbäumen und wandelt sie in vitale, artenreiche Trinkwasserwälder um", erklärt Alexander Pillath, geschäftsführender Vorstand des Vereins Trinkwasserwald e.V., dessen Arbeit. "Unter Laubmischwäldern versickert sehr viel mehr Regenwasser als unter Nadelwald-Monokulturen und gelangt, gut gefiltert, ins Grund- bzw. Trinkwasser. Solch ein "Trinkwasserwald" verbessert das regionale Klima, den Zustand des Waldes und vermehrt den Grundwassereintrag um 800.000 Liter pro Hektar und Jahr - und das von hoher Qualität."



Insgesamt kamen im Laufe des vergangenen Jahres, durch die real-Spendenaktion in den Märkten 55.000 Euro für den Verein zusammen. "Wir bedanken uns bei all unseren Kunden, die uns bei diesem wichtigen Thema mit ihren Spenden unterstützt haben", sagt Michaela Uphues, Abteilungsleiterin Corporate Social Responsibility bei real. "Mit den Spenden wird ein "Trinkwasserwald" mit einer Fläche von über zwei Hektar im Wassereinzugsgebiet Taunus mit 10.000 Traubeneichen und 3.000 Rotbuchen gepflanzt, der den lebenslangen Trinkwasserbedarf von 1.600 Menschen generiert und sichert."



Passend zum heutigen offiziellen Weltwassertag, am 22. März, haben die Vorbereitungen für den Trinkwasserwald begonnen. Ziel des 1993 von der UNESCO ins Leben gerufenen Weltwassertages ist es, auf die Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage für die Menschen aufmerksam zu machen. In vielen Regionen der Welt ist sauberes Wasser knapp. Gründe dafür sind unter anderem Verunreinigungen von Flüssen und Seen, aber auch die Abnahme freier Flächen sowie Agrar-Monokulturen. Der real Trinkwasserwald entsteht bei Idstein/Taunusstein. Die Pflanzarbeiten beginnen, mit Unterstützung von Hessenforst und den Kommunen Taunusstein und Idstein, Ende März im Forstrevier Taunusstein.



