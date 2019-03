Herr Dr. Sebastiany, warum ist es Zeit für die neue ASi-Generation? Dr. Thomas Sebastiany: Die letzte Spezifikation des AS-Interface, ASi-3, liegt zwar noch gar nicht so lange zurück, dennoch beobachten wir, dass sich die Marktanforderungen sehr verändert haben. Beim Start von AS-Interface Anfang der 1990er ging es in erster Linie darum, einfache Schaltsignale mit geringem Aufwand und möglichst kosteneffizient zur Steuerung zu übertragen. Inzwischen spielen andere Aspekte eine viel größere Rolle. Welche denn? Dr. Thomas Sebastiany: Anwender stellen inzwischen höhere Anforderungen an die Performance des Systems, um zum Beispiel detaillierte Diagnose- und Parameterdaten erfassen und übertragen zu können. Intelligente Sensoren und Aktoren übernehmen in verteilten Systemen immer öfter und mehr Steuerungsfunktionen. Diesem Wandel müssen wir auch unser System anpassen. Sieben namhafte Unternehmen, darunter auch Pepperl+ Fuchs, haben sich dazu für diese Entwicklung zusammengeschlossen und ASi-5 entwickelt. Was ändert sich für Anwender mit ASi-5? Dr. Thomas Sebastiany: Plakativ gesprochen, nichts für diejenigen, der bislang mit ASi-3 glücklich sind. Denn alle bewährten Vorteile von AS-Interface bleiben durch die Abwärtskompatibilität zu ASi-3 auch in der neuen Generation erhalten. Das heißt, AS-Interface steht nach wie vor für eine einfache und kosteneffiziente Verdrahtung, Datenkommunikation und Spannungsversorgung über das bekannte verpolungssichere Flachkabel und eine einfache Durchdringungstechnik. Was macht ASi-5 dann aus? Dr. Thomas Sebastiany: Bei ASi-5 erhöhen wir in erster Linie die Datenbandbreite und schaffen mehr Flexibilität in der Kommunikation. Bis dato stößt AS-Interface gelegentlich an seine Grenzen, wenn es um die Übertragung umfangreicher Diagnose- und Parameterdaten geht. Daten, wie sie in Zeiten von Industrie 4.0 und Konzepten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...