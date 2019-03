Zürich - Ein gewisser Leerstand ist wichtig, damit der Wohnungsmarkt funktioniert. Doch gegenwärtig steuert die Schweiz auf Probleme zu. Gegen Ende 2018 standen mehr als 72'000 Wohnungen leer - so viele wie seit 20 Jahren nicht. Experten gehen davon aus, dass sich der Leerstand 2019 noch einmal deutlich erhöht. Das schadet dem Markt.

Besonders in den vergangenen vier Jahren ist die Leerstandquote auf dem Schweizer Wohnungsmarkt rasant gestiegen. Von 2017 auf 2018 gab es einen Leerstandzuwachs von etwa 8'000 Wohnungen, was einer Zunahme von knapp 13 Prozent entspricht. Das Bundesamt für Statistik (BFS) errechnete für 2018 eine Leerwohnungsziffer von insgesamt rund 1,6 Prozent. 2017 lag sie noch bei 1,45 Prozent. Eine gewisse Leerstandquote ist wichtig für jeden Immobilienmarkt. Übersteigt das Angebot die Nachfrage aber in einem so hohen Mass, gerät der Markt in Schieflage.

Der Immobiliendienstleister IAZI geht sogar von einem noch viel höheren Leerstand aus und berechnete ...

