NEW YORK (Dow Jones)--Verstärkte Konjunktursorgen dürften zum Wochenausklang die Wall Street belasten. Jüngster Mosaikstein sind schwache Daten aus Deutschland. Die Industrie rutschte im März noch tiefer den kontraktiven Bereich, während die Dienstleistungen weiter an Dynamik einbüßten. Auch das Wachstum in der Eurozone hat im März weiter an Fahrt verloren.

"Eine Reihe von schlechter als erwartet ausgefallener Daten lassen die Alarmglocken läuten, nicht nur für Europa, sondern auch für die Weltwirtschaft, indem sie weitere Beweise für eine globale Verlangsamung der Konjunktur liefern", so David Cheetham, Analyst bei XTB. "Die Einkaufsmanagerindizes werden aufmerksam verfolgt und gelten im Gegensatz zu Beschäftigungs- oder BIP-Zahlen wegen ihrer Zusammensetzung, die stark an den Zukunftserwartungen ausgerichtet ist, als Frühindikatoren", ergänzt der Teilnehmer.

Die US-Notenbank hatte am Mittwoch eine längere Zinspause in Aussicht gestellt und sich vorsichtig bezüglich der konjunkturellen Aussichten gezeigt. Und auch die Europäische Zentralbank hatte den Zeitpunkt für eine Zinserhöhung zuletzt weiter nach hinten verschoben.

Der Future auf den S&P-500 reduziert sich aktuell um 0,5 Prozent.

Auch aus den USA stehen die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie und den Dienstleistungssektor für März kurz nach der Startglocke auf der Agenda. Dazu kommen der Verkauf bestehender Häuser im Februar.

Zudem werden die weiteren Entwicklungen in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China genau beobachtet. Die zuletzt aus Washington gekommenen widersprüchlichen Signale dämpften hier die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Konflikts.

Nike von schwachem Ausblick belastet

Die Nike-Aktie verliert vorbörslich 4,8 Prozent, nachdem der Sportartikelhersteller bei der Vorlage von Geschäftszahlen die Anleger auf ein schwächeres Wachstum eingestimmt hatte. Im dritten Quartal hat Nike umsatzseitig die Erwartungen der Analysten erfüllt. Der Gewinn übertraf die Konsensschätzung. Doch im laufenden vierten Quartal wird es wohl nicht mehr so gut laufen. Währungseffekte dürften das Wachstum bremsen, warnte Nike.

Die Boeing-Aktie fällt um 1,0 Prozent. Nach den jüngsten Abstürzen von zwei Boeing 737-MAX 8 hat die indonesische Fluggesellschaft Garuda den Kauf von 49 Maschinen dieses Typs widerrufen. Die Airline habe in einem Brief an den US-Flugzeugbauer um die Stornierung der Bestellung im Wert von mehreren Milliarden Dollar gebeten, sagte Garuda-Sprecher Ikhsan Rosan. Die Passagiere hätten das Vertrauen in den Flugzeugtyp verloren, sagte er zur Begründung.

Dollar steigt mit wachsenden Konjunktursorgen

Von den wieder verstärkten Konjunktursorgen profitiert der Dollar als Fluchtwährung. Im Gegenzug fällt der Euro mit den überraschend schwachen Konjunkturdaten aus Europa und Deutschland kurzzeitig unter die Marke von 1,13 Dollar. Im Devisenhandel spricht man von sehr schwachen Daten, die die ohnehin bestehenden Wachstumsängste der Anleger zusätzlich befeuerten. Vor der Veröffentlichung hatte die Gemeinschaftswährung noch bei rund 1,1390 Dollar gelegen. Aktuell notiert der Euro bei 1,1300 Dollar.

Das britische Pfund hat sich nach dem Einbruch am Vortag über der Marke von 1,31 Dollar stabilisiert. Sollte Großbritannien die EU ohne einen Einigungsvertrag verlassen, so kann das Pfund nach Ansicht des Nomura-Währungsexperten Jordan Rochester mit höheren Verlusten reagieren als nach dem Brexit-Referendum 2016. Damals war das Pfund um nahezu 8 Prozent gefallen. Jedoch sei der Devisenmarkt derzeit auf einen solchen Pfundverfall nicht vorbereitet.

Mit Abgaben zeigen sich die Ölpreise. Teilnehmer verweisen auf den gestiegenen Dollar. "Die Ölpreise fallen nach dem erreichen neuer Höchststände für 2019 leicht und der Dollar erholt sich etwas von den Abgaben nach der taubenhafter als gedachten US-Notenbank", sagt Analyst Alfonso Esparza von Oanda. Übergeordnet werde der Markt weiterhin von den geplanten Förderkürzungen der Opec gestützt, heißt es. "Dank der Opec-Produktionskürzungen, unfreiwilliger Produktionsausfälle in Venezuela und im Iran sowie des kräftigen Rückgangs der US-Ölvorräte stehen die Ölpreise vor ihrem dritten Wochengewinn in Folge", so die Commerzbank. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI gibt um 1,5 Prozent auf 59,10 Dollar nach, Brent fällt um 1,4 auf 66,90 Dollar.

Der Goldpreis kann die Vortagesgewinne behaupten. Weiter stützt der Niedrigzinsausblick das Edelmetall, heißt es. Der steigende Dollar grenze das Aufwärtspotenzial aktuell aber ein. Die Feinunze verteuert sich um 0,1 Prozent auf 1.311 Dollar.

Die verstärkten Konjunktursorgen sorgen am Anleihemarkt für starke Nachfrage. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere fällt um 5,6 Basispunkte auf 2,48 Prozent. Mit den schwachen Einkaufsmanagerindizes aus Europa und Deutschland rutschte die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erstmals seit Oktober 2016 wieder in den negativen Bereich. Die Renditen aller kürzeren deutschen Laufzeiten verzeichneten bereits zuvor negative Vorzeichen.

