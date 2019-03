Mentor, a Siemens Business, kündigt die neue Xpedition Leiterplatten-Designplattform für die mehrdimensionale Verifikation an. Mit der zunehmenden Komplexität heutiger Systeme stehen Leiterplattendesign-Manager mangels robuster Verifikations-Tools und/oder aufgrund von Schwierigkeiten bei der Anwendung dieser Tools vor der Herausforderung, Probleme frühzeitig in der Design-Entwicklungsphase zu erkennen. Die Mentor-Tools ermöglichen es Ingenieuren, innerhalb einer einzigen Authoring-Umgebung eine breite Palette einfach zu bedienender Verifikations-Tools in eine Leiterplatten-Designplattform zu integrieren, um Probleme in der Schaltplan- oder Layout-Phase zu erkennen. Die Xpedition-Plattform für nicht spezialisierte Mainstream-Leiterplatteningenieure bietet präzise simultane Designanalyse und -verifikation sowie umfassende Tool-Integration. Damit lassen sich erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen bei gleichzeitiger Bereitstellung hochwertiger Produkte erzielen.

Laut einer aktuellen von Lifecycle Insights im Bereich der Elektroniksimulation durchgeführten Designstudie beträgt die durchschnittliche Anzahl der Design-Respins 2,9 pro Projekt. Dies entspricht 16 Tagen ungeplanter Entwicklungszeit bis zur Fertigstellung eines jeden Respins. Die zusätzlichen Kosten hierfür belaufen sich auf mehr als 82.600 US-Dollar. In der Studie wurde auch festgestellt, dass Leiterplatten-Designteams, die eine Shift-Left-Verifikationsmethode ...

