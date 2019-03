Die ThyssenKrupp-Aktie präsentiert sich auch an diesem Freitag überaus schwach und verliert bis in den Nachmittag hinein gut 2 Prozent an Wert. Damit bestätigt sich die schlechte Performance der vergangenen Wochen und Monate, denn die Aktie befindet sich bereits seit Ende Juli in einem Abwärtstrend. Seitdem büßte der DAX-Titel knapp die Hälfte seines Wertes ein, allein in diesem Jahr stehen bereits Verluste von 14,69 Prozent zu Buche. Viele Anleger werden sich nun fragen, ob der Abverkauf weitergeht ... (Alexander Hirschler)

