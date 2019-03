Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Analyst Markus Mittermaier verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf Medienberichte über eine mögliche Kooperation im Geschäft mit großen Gasturbinen (LGT) mit einem asiatischen Partner, wie etwa Mitsubishi. Er habe schon lange auf potentielle Chancen für die Kraftwerkssparte (PG) in Asien hingewiesen. Die Sparte belaste die Siemens-Aktie, vor allem durch die Margenschwäche. Die Aktie hält er derzeit dennoch für unterbewertet./elm Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 12:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-03-22/14:59

ISIN: DE0007236101