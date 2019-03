Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die EU-Staats- und Regierungschefs und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sprechen heute (Donnerstag) Nachmittag beim Europäischen Rat in Brüssel über den Antrag der britischen Premierministerin Theresa May über eine Verschiebung des Brexit, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...