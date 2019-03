Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Pence belassen. Analyst Polo Tang blickt zuversichtlich auf die Ergebnisse zum ersten Geschäftsquartal am 14. Mai, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Die deutsche Frequenzauktion sei dann vermutlich vorbei. Zudem könnte es nach einem schwachen vierten Geschäftsquartal Hinweise auf sich bessernde operative Trends geben. Investoren seien derzeit pessimistisch, operative Trends in Spanien und Italien stünden neben der finanziellen Schlagkraft des britischen Mobilfunkanbieters im Fokus./elm/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-03-22/15:04

ISIN: GB00BH4HKS39