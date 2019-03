=== M O N T A G, 25. März 2019 02:45 HK/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei der Credit Suisse Asian Investment Conference, Hongkong *** 07:30 DE/Scout24 AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Telefonkonferenz), München *** 08:00 DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis, Büdelsdorf 08:00 DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz 09:30 DE/hkp/// group, PG zu "DAX Vorstandsvergütung 2018", Frankfurt *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex März 10:00 DE/Oberlandesgericht Braunschweig, Fortsetzung mündliche Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche SE 11:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar 13:30 DE/CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer, CSU-Chef Söder, EVP-Spitzenkandidat Weber, PK zum gemeinsamen Europa- Wahlprogramm, Berlin *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex März *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:30 GB/Unterhaus, Beratungen über das weitere Brexit- Vorgehen, London 18:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte und Dienste - DE/Fresenius Medical Care, Geschäftsbericht 2018 - FR/erste gemeinsame Sitzung der deutsch-französischen "Parlamentarischen Versammlung", Paris D I E N S T A G, 26. März 2019 00:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 14./15. März 01:30 HK/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei der Credit Suisse Asian Investment Conference, Hongkong *** 07:05 DE/Deutsche Wohnen SE, Jahresergebnis, Berlin *** 07:30 DE/Nordex SE, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator April 08:00 DE/Schulden der öffentlichen Haushalte 4Q 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Jahresergebnis, Garbsen 08:00 DE/Jost Werke AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Neu-Isenburg *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März 08:45 FR/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) 09:35 DE/PSI Software AG, Jahresergebnis, Berlin *** 10:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, BI-PK, Berlin *** 11:00 FR/Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron, chinesischer Staatspräsident Xi Jinping und EU-Kommissionspräsident Juncker, Statements nach Vierer-Gipfel, Paris *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Februar *** 14:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex Januar *** 15:00 US/Index des Verbrauchervertrauens März 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 27. März 2019 07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis *** 07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Bekanntgabe Dividendenvorschlag, Köln 07:25 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis 07:25 DE/Indus Holding AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Medigene AG, ausführliches Jahresergebnis, Martinsried 07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Wiesbaden 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg 07:50 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, München *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März *** 08:55 EU/"The ECB and Its Watchers XX", Konferenz, u.a. mit Reden von EZB-Präsident Draghi (09:00), EZB-Direktor Praet (09:45), EZB-Vizepräsident De Guindos (11:45) und EZB-Direktor Mersch (14:30), Frankfurt 09:30 DE/Elringklinger AG, BI-PK, Stuttgart 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Handelsbilanz Januar *** 15:00 US/Leistungsbilanz 4Q *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) D O N N E R S T A G, 28. März 2019 *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Frankfurt), Niestetal *** 07:00 DE/Evotec AG, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz) 07:00 DE/Takkt AG, ausführliches Jahresergebnis, Stuttgart 07:00 DE/Kuka AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK), Augsburg 07:00 DE/Varta AG, ausführliches Jahresergebnis, Ellwangen *** 07:00 LU/Aroundtown SA, Jahresergebnis, Luxemburg 07:00 AT/S&T AG, Jahresergebnis, Linz 07:30 DE/Adler Real Estate AG, Jahresergebnis, Berlin 07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis, Werdohl 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, ausführliches Jahresergebnis, Essen 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Jahresergebnis, Lübeck *** 07:35 DE/1&1 Drillisch AG, Jahresergebnis (10:00 Webcast-PK) *** 07:35 DE/United Internet AG, Jahresergebnis (10:45 Webcast) 07:45 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz) 08:00 DE/PNE AG, ausführliches Jahresergebnis, Cuxhaven 08:00 DE/Singulus Technologies AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK in Frankfurt), Kahl am Main 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Jahresergebnis, Oberkirch 08:00 DE/secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis, Essen 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis, München 08:30 DE/Baywa AG, ausführliches Jahresergebnis, München 08:35 DE/Leifheit AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Frankfurt), Nassau *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen März *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Stuttgart), Karlsruhe 09:00 DE/Biotest AG, ausführliches Jahresergebnis, Dreieich *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise März (vorläufig) *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen März 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV, Bonn 10:00 DE/Sartorius AG, HV, Göttingen *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar 10:00 EU/EZB und Journal of Money, Credit and Banking, gemeinsame Konferenz, u.a. Reden von EZB-Vizepräsident De Guindos (10:10) und Fed-Gouverneur Quarles (12:15), Frankfurt *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen März 10:30 DE/British Chamber of Commerce in Germany, PK zur aktuellen Brexit-Umfrage, Berlin *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, BI-PK, Berlin 11:00 DE/VöB, PK zur Kapitalmarktprognose, Frankfurt *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März *** 13:30 US/BIP 4Q (revidiert) *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:00 DE/Verbraucherpreise März (vorläufig) 16:30 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Commerce Club, Atlanta 23:20 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2019 stimmberechtigt im FOMC) beim Center for Research on the Wisconsin Economy, Madison *** - CN/Neue Runde von Handelsgesprächen zwischen China und den USA (bis 29.3.), u.a. Teilnahme von US-Handels- beauftragten Lighthizer und -Finanzminister Mnuchin, Peking *** - DE/Stellenindex BA-X März *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg März F R E I T A G, 29. März 2019 *** 00:50 JP/Industrieproduktion Februar *** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis, München 07:00 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Jahresergebnis 07:15 DE/Rhön-Klinikum AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Frankfurt), Bad Neustadt/Saale 07:25 DE/RIB Software SE, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/Tele Columbus AG, Jahresergebnis, Berlin *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Februar *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Februar *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q, Stockholm 08:30 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis, Würzburg *** 08:45 FR/Verbraucherpreise März (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Februar 08:50 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis, Stuttgart *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März *** 10:30 GB/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 11:00 IT/Verbraucherpreise März (vorläufig) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q, Waterloo *** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen *** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März *** 15:00 US/Neubauverkäufe Februar *** 15:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (2. Umfrage) S A M S T A G, 30. März 2019 - SK/2. Runde der Präsidentschaftswahl in der Slowakei S O N N T A G, 31. März 2019 18:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Schwedens Ministerpräsident Löfven, Eröffnungsreden zur Hannover Messe *** - CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) März

