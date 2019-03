NEW YORK (Dow Jones)--Das Wachstum in der US-Wirtschaft hat im März an Fahrt verloren. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - sank auf 54,3 von 55,5 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 52,5 von 53,0 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen stabilen Stand von 53,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 54,8 von 56,0 Punkten.

"Die US-Unternehmen meldeten ein schwächeres Ende des ersten Quartals, wobei das Produktionswachstum auf den zweitniedrigsten Wert der letzten zwölf Monate zurückging", erläuterte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Die Umfragedaten zeigen sich dennoch widerstandsfähig und deuten darauf hin, dass die Wirtschaft im ersten Quartal mit einer annualisierten Rate von über 2 Prozent wuchs, was auf ein gewisses Aufwärtspotenzial gegenüber vielen aktuellen Wachstumsprognosen hindeutet."

March 22, 2019 09:55 ET (13:55 GMT)

