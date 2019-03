Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Linde auf "Buy" belassen. Viele Analysten zögerten bei der Aktie wegen eines Faktenmangels, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe in dem deutsch-amerikanischen Gasekonzern aber eine wahrscheinlich starke Geldmaschine. Er macht das von 156 auf 174 Euro angehobene Kursziel nun an höheren Schätzungen, einer gestiegenen Branchenbewertung und einem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum fest./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-03-22/15:26

ISIN: IE00BZ12WP82