Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: First Sensor AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung First Sensor AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.05.2019 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-03-22 / 15:03 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. First Sensor AG Berlin ISIN: DE0007201907 WKN: 720190 EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 2019 Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der First Sensor AG, Berlin, ein, die am Freitag, den 3. Mai 2019, um 10:00 Uhr, im Penta Hotel Berlin-Köpenick, Grünauer Straße 1, 12557 Berlin, stattfindet. I. *TAGESORDNUNG* 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der First Sensor AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2018, des Lageberichts der First Sensor AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG zu den übernahmerechtlichen Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den wesentlichen Merkmalen des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Die vorstehend genannten Unterlagen werden vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der First Sensor AG, Peter-Behrens-Straße 15, 12459 Berlin, zur Einsichtnahme der Aktionäre ausliegen und auch im Internet unter www.first-sensor.com im Bereich 'Investor Relations' unter der Rubrik 'Hauptversammlung' zugänglich gemacht. Sie werden auch in der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme der Aktionäre ausliegen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss am 12. März 2019 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss nach § 172 AktG festgestellt. Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung der Hauptversammlung bedarf. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der First Sensor AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 in Höhe von EUR 9.281.766,97 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer EUR 2.044.479,20 Dividende von EUR 0,20 für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 je dividendenberechtigter Stückaktie: Gewinnvortrag: EUR 7.237.287,77 Sollte sich die Zahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von EUR 0,20 je dividendenberechtigter Stückaktie sowie entsprechend angepasste Beträge für die Ausschüttungssumme und den Gewinnvortrag vorsieht. Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 8. Mai 2019, fällig. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das am 31. Dezember 2018 beendete Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2018 beendete Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 5. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Konzern-Halbjahresfinanzberichts für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr 2019* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Konzern-Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2019, soweit diese erfolgen sollte, zu wählen. 6. *Beschlussfassung über Satzungsänderungen* a) Die Gesellschaft verfügt über das Bedingte Kapital VI. Das Bedingte Kapital VI ist in § 5 Nr. 10 der Satzung der Gesellschaft enthalten und beträgt noch EUR 108.585,00. Die Laufzeit der dem Bedingten Kapital VI zugrunde liegenden Ermächtigung der Hauptversammlung vom 9. Juni 2009 zur Gewährung von Optionsrechten in Rahmen des Aktienoptionsplans 2009 ist abgelaufen. Etwaige hierunter ausgegebene Optionsrechte können nicht mehr ausgeübt werden. Daher wird das Bedingte Kapital VI nun nicht mehr benötigt und kann aufgehoben werden. Dies vorausgeschickt, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor zu beschließen: Das in § 5 Nr. 10 der Satzung der Gesellschaft enthaltene Bedingte Kapital VI wird vollständig aufgehoben. § 5 Nr. 10 der Satzung der Gesellschaft wird ersatzlos gestrichen. b) Die Gesellschaft hat am 14. Januar 2019 ein Statusverfahren nach § 97 Abs. 1 AktG abgeschlossen. Die Gesellschaft unterliegt nunmehr den Regelungen des Gesetzes über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat vom 18. Mai 2004 (DrittelbG). Somit ist der Aufsichtsrat derzeit nicht ordnungsgemäß besetzt. Nach § 95 Satz 3 AktG i.V.m. § 4 Abs. 1 DrittelbG muss der Aufsichtsrat aus einer durch drei teilbaren Anzahl bestehen und zu mindestens einem Drittel mit Vertretern der Arbeitnehmer besetzt sein. Derzeit legt die Satzung der Gesellschaft in § 8 Nr. 1 fest, dass der Aufsichtsrat aus vier Mitgliedern besteht. Dies soll geändert und die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder auf sechs erhöht werden. Von den sechs Aufsichtsratsmitgliedern sollen vier Aufsichtsratsmitglieder Vertreter der Anteilseigner sein und zwei Aufsichtsratsmitglieder Vertreter der Arbeitnehmer. Dies vorausgeschickt, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor zu beschließen: § 8 Nr. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 'Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Davon werden vier Mitglieder von der Hauptversammlung (Anteilseignervertreter) und 2 Mitglieder von den Arbeitnehmern (Arbeitnehmervertreter) gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat in der jeweils aktuellen Fassung (DrittelbG) gewählt.' § 8 Nr. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 'Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu wählenden Mitglieder einen kürzeren Zeitraum beschließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist möglich.' In § 8 der Satzung wird ein neuer Absatz Nr. 4 eingefügt: 'Die Wahl von Ersatzmitgliedern für die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer richtet sich nach dem Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat in der jeweils aktuellen Fassung (DrittelbG).' Der bisherige § 8 Nr. 4 der Satzung wird § 8 Nr. 5 der Satzung. Der bisherige § 8 Nr. 5 der Satzung wird § 8 Nr. 6 der Satzung. c) Ferner sollen die Regelungen über die Beschlussfassungen des Aufsichtsrats geändert werden. Dem Aufsichtsratsvorsitzenden und bei dessen Verhinderung dessen Stellvertreter soll ein Recht zum Stichentschied eingeräumt werden. Außerdem soll der Aufsichtsrat in Bezug auf den Ort seiner Sitzungen mehr Flexibilität erhalten. Dies vorausgeschickt, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor zu beschließen: § 11 Nr. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 'An der Beschlussfassung des Aufsichtsrats müssen mindestens drei Aufsichtsratsmitglieder teilnehmen.' In § 11 der Satzung wird folgender neuer Absatz Nr. 6 eingefügt: 'Aufsichtsratssitzungen finden am Sitz der Gesellschaft statt, sofern nicht alle

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 22, 2019 10:03 ET (14:03 GMT)