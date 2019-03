Dani Parthum, vielen Zuschauern wahrscheinlich besser als "Geldfrau" bekannt, betreibt einen Finanzblog für Frauen. Dani Parthum wird vom 05. Bis 06. April auf der Blogger-Lounge auf der INVEST in Stuttgart anzutreffen sein. Damit genug der Werbung, denn heute wollen wir mit Dani Parthum ein wenig über Geld sprechen. Warum ist das Thema Geldanlage speziell für Frauen so wichtig? Wo liegen die entscheidenden Probleme? Und was bedeutet für die "Geldfrau" eigentlich finanzielle Freiheit?