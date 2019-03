Tim Schäfer auf der Invest 2019: https://timschaefermedia.com/timschaefermedia-ist-anfang-april-auf-der-invest-2019-in-stuttgart/ Tim Schäfer betreibt einen der größten deutschsprachigen Finanzblogs. Tim Schäfer lebt allerdings nicht in Deutschland sondern, darum wird ihn vielleicht der ein oder andere Zuschauer beneiden, direkt im Herz der Finanzwelt: New York. Auch Tim Schäfer wird vom 05. Bis 06. April auf der Blogger-Lounge auf der INVEST in Stuttgart anzutreffen sein. Mit Tim Schäfer wollen wir heute über seinen Blog und das Leben in New York sprechen. Und natürlich auch über Geld, beziehungsweise den richtigen Umgang mit Geld.