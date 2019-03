Belastet durch enttäuschende Konjunkturdaten vom Vormittag hat der Euro am Nachmittag seine Talfahrt fortgesetzt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1277 US-Dollar. Damit tendierte die Gemeinschaftswährung so tief wie die ganze Woche noch nicht.Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hatte sich im März stärker als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...