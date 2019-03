Das Schweizer Familienunternehmen wächst rasant und will der erste Neuzugang an der Schweizer Börse in diesem Jahr werden. Anleger sind optimistisch.

Die Orthopädie-Firma Medacta bricht das Eis: Das schnell wachsende Familienunternehmen will als erster Neuzugang im laufenden Jahr am 4. April die Schweizer Börse gehen. Europaweit war die IPO-Aktivität bisher verhalten. So hatte etwa die Volkswagen-Lkw- und Bus-Tochter Traton vergangene Woche seinen Börsengang abgesagt und den Schritt mit dem schwachen Marktumfeld begründet. Angesichts des Brexit und anderer politischer Krisenherde, der Angst vor einer Konjunktureintrübung und mehreren enttäuschenden Börsengängen im letzten Jahr seien viele Investoren weiterhin vorsichtig, erklärte ein Experte am Freitag.

Für Firmen mit einem wenig konjunkturempfindlichen Geschäftsmodell gebe es Interesse am Markt, sagte er weiter. Das gelte etwa für Medacta, die künstliche Gelenke und chirurgische Instrumente entwickelt und produziert. Die Firma aus dem italienischsprachigen ...

