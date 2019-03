Die Alpenrepublik steht am Übergang vom Ökostrom- zum Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz. PV Austria fordert erneut eine installierte Photovoltaik-Leistung von 15 Gigawatt bis 2030, wenn die Energiewende in Österreich gelingen soll.Österreichs Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus arbeitet derzeit am Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG). Es soll das alte Ökostromgesetz ablösen und dem Land den Weg zu 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2030 ebnen. Dabei spielt die Photovoltaik auch eine wichtige Rolle. "Im Jahr 2019 werden die Weichen für die Photovoltaik neu gestellt", erklärte Christoph Panhuber, ...

