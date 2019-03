Brüssel - Ein Chaos-Brexit nächste Woche ist vom Tisch und der Austritt Grossbritanniens aus der EU um mindestens zwei Wochen vertagt. Nach dem zweistufigen Kompromiss, der beim EU-Gipfel in Brüssel in der Nacht zum Freitag erzielt wurde, ist nun wieder London am Zug. "Das Schicksal des Brexits liegt in den Händen unserer britischen Freunde", sagte EU-Ratschef Donald Tusk zum Abschluss des Treffens in Brüssel. Bis zum 11. April sei alles möglich. "Wir sind auf das Schlechteste vorbereitet, aber hoffen das Beste. Wie Sie wissen: Die Hoffnung stirbt zuletzt."

Die britische Premierministerin Theresa May will in der nächsten Woche das bereits zwei Mal abgelehnte Austrittsabkommen ein drittes Mal zur Abstimmung stellen. Sie schwänzte am Freitag den zweiten Gipfeltag in Brüssel, um bei den Abgeordneten für eine Zustimmung zu werben. Die Chancen stehen aber nicht besonders gut.

Ungeregelter oder geregelter Brexit? Oder gar keiner?

Sollte das Parlament zustimmen, tritt Grossbritannien am 22. Mai in geordneter Weise aus der EU aus, bleibt aber enger Partner der Staatengemeinschaft. Gibt es ein drittes Nein, muss Grossbritannien vor dem 12. April erklären, wie es weitergehen soll - und die anderen EU-Länder müssten diesem Plan dann zustimmen. Denkbar wäre eine Verschiebung um mehrere Monate, verknüpft zum Beispiel mit einer Neuwahl in Grossbritannien oder einem zweiten Brexit-Referendum. Fehlt die rechtzeitige Klärung, kommt ein ungeregelter Brexit am 12. April.

Britische Medien stuften die Chancen auf Zustimmung des Unterhauses zum Austrittsabkommen als gering ein und spekulierten über einen möglichen Rücktritt Mays in den nächsten Wochen oder Monaten.

Nächste Abstimmung am Dienstag?

Unklar ist noch, wann im Parlament zum dritten Mal über den Brexit-Deal abgestimmt wird. Als möglicher Termin gilt der Dienstag, eventuell könnte es aber auch etwas ...

