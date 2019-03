Bei Gefechten um die letzte IS-Enklave in Syrien sind offenbar auch zahlreiche Deutsche in Gefangenschaft geraten. Das berichtet der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe.

Nach Zählung der Bundesregierung sitzen dort inzwischen 59 Islamisten mit deutschem Pass in Gefängnissen oder Internierungslagern ein. Drei Viertel von ihnen sind Frauen. Hinzu kommen knapp 60 deutsche Kinder, die meist mit ihren Müttern festgehalten werden. Der Bundesnachrichtendienst konnte viele der Islamisten in Syrien befragen.

Gegen 20 Deutsche liegen inzwischen auch Haftbefehle des Bundesgerichtshofs oder der Länderjustiz vor. Die Kurden, die einen Großteil der IS-Anhänger festhalten, drängen darauf, dass die jeweiligen Heimatländer ihnen die Gefangenen abnehmen. Berlin ist nach wie vor zurückhaltend, eine konzertierte Rückholaktion gilt als ausgeschlossen. Nur in Einzelfällen soll es dem Vernehmen nach Überstellungen geben.