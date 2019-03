Das frühere Gebiet der Terrormiliz IS in Syrien ist laut dem Weißen Haus eingenommen. Die Angriffe auf IS-Kämpfer sollen fortgesetzt werden.

Das frühere Gebiet der Terrormiliz IS in Syrien ist nach Angaben des Weißen Hauses zu 100 Prozent eingenommen. Das sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Freitag auf einem Flug einer US-Regierungsmaschine von Washington nach Florida. Für Details verwies sie an das US-Verteidigungsministerium. ...

