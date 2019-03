Der Dax (ISIN: DE0008469008) und die anderen größeren Indizes in Deutschland haben vergleichsweise moderat auf die Unsicherheit bezüglich des Brexits und der chaotischen Optionen in der EU-Zone reagiert. Dies war nicht unbedingt zu erwarten, zeigte sich allerdings schon in der vergangenen Woche. Insofern sind die Märkte in einer starken Verfassung.

Dabei wurden die Indizes und die Kapitalmärkte insgesamt jedoch durch einen besonderen Umstand gestärkt: Die US-Zentralbank Fed gab bekannt, dass ... (Robert Sasse)

