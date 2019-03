Heidelberg (ots) - Warum tut Trump das? In erster Linie dürfte die Entscheidung ein Wahlgeschenk an seinen Freund Benjamin Netanjahu sein, der angesichts von Korruptionsskandalen einen außenpolitischen Erfolg gut gebrauchen kann. Es ist auch ein Geschenk Trumps an sich selbst - denn auch er muss irgendwie von seinen innenpolitischen Misserfolgen ablenken. Israel selbst bringt der symbolische Schritt eigentlich nichts: Faktisch kontrolliert das Land den Golan ja bereits.



Für Israel und die ganze Region bedeutet die Maßnahme im Gegenteil ein nicht unerhebliches Sicherheitsrisiko. Denn es gibt noch jemand Dritten, der von Trumps Entscheidung profitiert: Radikale Islamisten, die nun einen hervorragenden Grund haben, gegen Israel und die USA Stimmung zu machen. Womöglich wird auch Teheran die Chance nutzen, um die eigene Präsenz in Syrien auszubauen. Jedenfalls dürfte Trump in einer Region, die ohnehin ein Pulverfass ist, für erhebliche Unruhe gesorgt haben.



