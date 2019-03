Düsseldorf (ots) - Neid-Debatten sind immer auch scheinheilig. Fast dreizehn Millionen Euro bekommt John Cryan, den die Deutsche Bank im April 2018 aus dem Amt jagte. Man kann die Empörung darüber fast mit Händen greifen. Aber: Hätten wir das Geld nicht genommen? Stattdessen gesagt: Behaltet es, ich habe es nicht verdient? Wohl kaum. So viel Ehrlichkeit muss sein. Was nichts daran ändert, wie fragwürdig die Bezahlungsmechanismen sind. Cryan kassiert Millionen, weil er nicht bis zum Ende bleiben darf, Millionen dafür, dass er jetzt nicht woanders anheuert und dort Deutsche-Bank-Interna nutzt. Dabei gilt: Dass vertragliche Ansprüche ausgezahlt werden, ist selbstverständlich, die Anti-Konkurrenzprämie ist nachvollziehbar. Es ist die Dimensionen, die nachdenklich stimmt, und die Tatsache, dass zum wiederholten Mal Schlechtleistung ohne finanzielle Folgen bleibt. Das Argument, man müsse viel zahlen, um die Besten zu bekommen, zieht nicht. Mit den Besten muss mehr drin sein als jahrelanger Stillstand wie bei der Deutschen Bank.



