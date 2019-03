23. März 2019 - 00:30Uhr - Der Deutsche Leitindex und Bitcoin liefern Tagesergebnisse in vergleichbaren prozentualen Größen. Das ist doch mal ein gutes Zeichen. Warum? - Ein Leser des Blogs schrieb in einem Kommentar dieser Tage, dass man sich nicht aufregen solle, wenn der Bitcoin mal falle. Er falle doch eigentlich auch nur noch in der Größenordnung, wie der DAX dies tue. Recht hat er. Der Bitcoin bewegt sich Tag für Tag zwischen 1% und 2%. Bewegt er sich mal 3% oder mehr, sind das schon fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...