Der SPD-Konvent in Berlin soll zur Feierstunde für die Spitzenkandidaten werden. Doch es geht auch um die neue EU-Urheberrechtsreform. Die Jusos wollen sie kippen - ausgerechnet zur Freude der großen US-Tech-Konzernen.

Am Donnerstag machte Kevin Kühnert auf Twitter schon mal eine markige Ansage: "Der SPD-Konvent am Samstag wird sich klar gegen Artikel 13 positionieren. Einen Antrag auf Streichung haben unsere Europaabgeordneten gestern im Parlament eingereicht. Für die meisten von ihnen ist das ein Dealbreaker für die gesamte Novelle. Amen." Gefolgt von zum Gebet gefalteten Händen.

Vor wenigen Wochen hatte der Juso-Chef schon via Youtube vorgelegt. In einem neunminütigen Video rief er darin zum Widerstand gegen "diesen Blödsinn" auf. Das freie Netz sei in Gefahr und "viele alte Männer" im Begriff, in Brüssel das Internet kaputtzumachen.

Warum es eigentlich geht? Eine geplante EU-Urheberrechtsrichtlinie könnte künftig Plattformen wie beispielsweise Youtube für mögliche Rechtsverletzungen auf ihren Seiten in Haftung nehmen. Teil des Brüsseler Reformpakets ist besagter Artikel 13, in dem diese Pflicht festgeschrieben werden soll. Der - so fürchten es die vielen Kritiker - gefährde die Meinungsfreiheit und ermögliche in letzter Konsequenz sogar Zensur. Warum? Aufgrund der schieren Menge an täglich hochgeladenem Material dürfte klar sein, dass die nötige Prüfung ohne so genannte Upload-Filter, also Algorithmen, die Videos und Fotos vorab scannen, nicht machbar sein wird. Und es läge die Vermutung nahe, dass die Löschquote aus Angst vor den Folgen einer Rechtsverletzung eher hoch als niedrig sein dürfte.

Kommende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...