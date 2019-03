Die Gasfernleitung Eastmed ist ein gewaltiges Projekt in der Mittelmeerregion. Viel wichtiger scheint jedoch die strategische Allianz.

Das Megaprojekt interessiert auch die USA: Über eine 2100 Kilometer lange Pipeline will Israel von 2025 an Erdgas nach Europa liefern. Um das Projekt voran zu treiben, kamen am vergangenen Mittwochabend in Jerusalem Israels Regierungschef Benjamin Netanjuhu, der zyprische Präsident Nikos Anastasiadis, der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras sowie US-Außenminister Mike Pompeo zusammen.

Pompeos Kommen zeigte ist, dass das riesige, voraussichtlich sechs Milliarden Euro teure Vorhaben weitaus mehr ist als nur ein anspruchsvolles Wirtschaftsprojekt. Es ist auch, wie die Beteiligten immer wieder betonen, eine Allianz der "drei demokratischen Staaten am östlichen Mittelmeer", soll heißen, des einzig möglichen Verbunds in einer Region voller gefährlicher Konflikte. Zypern aber ist noch immer geteilt, der nördliche Teil wird von der Türkei kontrolliert.

Die strategische Achse Israel-Griechenland-Zypern existiert erst seit einigen Jahren - seit Israels Verhältnis zur Türkei von Recep Tayyip Erdogan sich deutlich verschlechtert hat. Oded Eran vom Institut für nationale Sicherheitsstudien (INSS) in Tel Aviv nennt zwei Hauptgründe für die neuen engen Beziehungen: "Der eine ist die Notwendigkeit, sich der türkischen Aggression in der Region entgegenzustellen, und der andere sind die Perspektiven für eine wirtschaftliche Kooperation, in deren Zentrum die Gas-Pipeline Eastmed steht."

Israel profitiert von Ausrüstung und Know-how

