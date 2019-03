Erstmals seit das Militär regiert, wird in Thailand wieder gewählt - aber nicht demokratisch. Fest steht: Die Generäle werden Macht behalten. Aber wie viel?

So sieht das also aus, wenn ein Premierminister und ehemaliger Putschgeneral in Thailand keinen Wahlkampf macht: 1500 Leute in einem von Bangkoks größten Parks, riesige Leinwand, Mega-Lautsprecher. Premier Prayut Chan-o-cha redet eine halbe Stunde. Zum Schluss drücken ihm Frauen jeweils eine rote Rose in die Hand. Welch ein Zufall.

Dann posiert Prayut für Selfies. Und schließlich bekommt der Mann, der seit diesem Donnerstag 65 ist, noch ein Ständchen. Er singt tatsächlich "Happy birthday to me!".

Aber Wahlkampf ist das im Verständnis der Thai-Militärs natürlich nicht, sondern ein ganz normaler Arbeitstermin. Etwas Anderes wäre einem amtierenden Regierungschef auch gar nicht erlaubt. Vor der Parlamentswahl an diesem Sonntag, wenn mehr als 51 Millionen Thai erstmals wieder ihre Stimme abgeben dürfen, ist dies nicht die einzige Merkwürdigkeit. Und schon gar nicht die größte.

Fünf Jahre ist es her, dass Prayut mit einem Militärputsch, wie es sie in Thailand seit dem Ende der absoluten Monarchie 1932 dutzendfach gab, die Macht an sich riss. Acht Jahre, dass zum letzten Mal richtig gewählt wurde. Eigentlich, so das Versprechen der Putsch-Generäle, hätte dies bis Ende 2015 geschehen sollen. Doch unter verschiedensten Gründen verschoben sie den Termin immer wieder.

Was nun am Sonntag über die Bühne geht, ist nur sehr bedingt demokratisch. Eine "Farce" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...