Mir Imran ist einer der einfallsreichsten Erfinder der Welt. Ohne ihn würde es keine implantierbaren Herzschrittmacher geben. Nun versucht er sich an einer Pille, die das Spritzen von Medikamenten ersetzen soll.

Mir Imran, 62, reicht seinem Gast zu Mittag Sandwiches und Salat. Er selbst rührt nichts an. "Essen verlangsamt mich, ich esse nur abends", sagt der Ingenieur. Wenn der 62-Jährige allerdings speist, geschieht mitunter Außergewöhnliches. Wie vor ein paar Jahren, als er nach einem scharf gewürzten Essen mit einem Mittel Sodbrennen vorbeugen wollte. Er beobachtete, wie sich die Tablette sprudelnd in einem Glas Wasser löste. Und kam auf eine Idee, ein Problem zu lösen, an dem Forscher seit mehr als 50 Jahren tüfteln: Medikamente, die sich Patienten bislang spritzen müssen, so zu verpacken, dass sie stattdessen geschluckt werden können. Etwa Biopharmazeutika, deren Wirkstoffe von Enzymen und Säuren des Verdauungstrakts normalerweise zerstört werden. Hormone wie Insulin beispielsweise, das sich Diabetiker spritzen, um ihren Blutzuckerspiegel zu senken. Oder aber Antikörper wie Adalimumab, auch unter dem Markennamen Humira bekannt, um entzündliche Darmkrankheiten zu lindern.

Nun ist Imran überzeugt: Er kann den Magen überlisten. Imran läuft gern im weißen Kittel durch sein Labor in San José und schaut seinen Mitarbeitern über die Schulter. Er zählt zu den erfolgreichsten Erfindern der Welt, hat mehr als 400 Patente angemeldet, meist in der Medizintechnik. Den implantierbaren Herzschrittmacher würde es ohne ihn nicht geben. Seine Ganzkörperscanner nutzen alle modernen Flughäfen. 23 Start-ups hat Imran gegründet; ihr Wert wird auf 100 Milliarden Dollar geschätzt. Der New Yorker Vermögensverwalter Stephan Stein, der seit mehr als 40 Jahren in neue Ideen investiert, sagt, Imran habe nicht nur ein Händchen für Erfindungen, sondern auch für Teams und das passende Geschäftsmodell. "So eine Kombination ist rar."

Jetzt also eine Tablette, die unbeschadet den Magen passieren können und günstiger herzustellen sein muss als ein zu spritzendes Medikament. Etliche Unternehmen haben sich bereits daran versucht - vergeblich. Imrans Start-up Rani Therapeutics hat von einem gescheiterten Wettwerber einen Teil der Laborausrüstung übernommen: "Ich bin also gewarnt", sagt er und lacht.

Imran nimmt eine lila Pille, etwa so groß wie ein Fischöl-Dragee, von einem Tablett, auf dem auch eine Petrischale steht. Darin liegen eine winzige Kanüle, ein kleiner Ballon aus Gummi und ein noch kleinerer Sensor: die Bausteine seiner smarten Pille, die ihre medizinische Fracht unbeschadet in den Darm befördern soll. Die äußere Schutzschicht löst sich erst mit dem steigenden pH-Wert im Darm auf. Dann erzeugt sie, ähnlich wie einst die Tablette gegen Sodbrennen, Kohlendioxid und pustet damit den kleinen Ballon auf, der die Kanüle mit dem Wirkstoff in die Darmwand piekst. Vollzug wiederum meldet der Sensor, der nach ein paar Tagen mit Kanüle und Ballon ausgeschieden wird. Und weil der Darm über keine Schmerzrezeptoren verfügt, spüren die Patienten von alledem nichts, sagt Imran.

Aufgewachsen ist der Erfinder im südindischen Hyderabad. Schon als Kind nimmt er Radios auseinander, bastelt als Teenager Spielzeuge, die er an Klassenkameraden verkauft. ...

