Peking und Berlin haben etwas gemeinsam - beide arbeiten an einem neuen Hauptstadtflughafen. Der Unterschied: Was in Deutschland schon 13 Jahre dauert, klappt in China in Rekordzeit.

In der neuen Abflughalle wuseln Hunderte Arbeiter mit gelben Helmen umher. Mit Hilfe von Hebebühnen isolieren sie die letzten Fenster der gewaltigen Dachkonstruktion. Kabel werden verlegt, Schweißnähte kontrolliert, Rolltreppen und Fahrstühle installiert.

So sieht es aus, wenn in der chinesischen Hauptstadt Peking ein neuer Flughafen kurz vor der Fertigstellung steht. "Wir arbeiten in zwei Schichten", sagt Projektleiter Li Jianhua beim Rundgang über die Baustelle: "Unser Ziel ist es, diesen Flughafen betriebsbereit zu machen."

Keine Zeit darf verloren gehen. Auf einer Anzeigetafel am Eingang läuft für jeden Arbeiter sichtbar die Uhr herunter. 121 Tage, 8 Stunden, 23 Minuten und 09 Sekunden. Am 30. Juni soll alles fertig sein.

Anders als in Berlin steht in Peking fest, dass der gesetzte Termin für den neuen Hauptstadtflughafen 60 Kilometer südlich vom Stadtzentrum auch eingehalten wird. Im September 2015 begannen die Arbeiten - keine vier Jahre später ist der "Seestern" mit seinen sechs charakteristischen Seitenarmen, die später zu den Flugzeugen führen werden, so gut wie fertig. Vorteil der Architektur mit den gleich langen Seitenarmen: Bis zu jedem Gate ist der Laufweg nie länger als 600 Meter.200.000 Kubikmeter Stahl und 100.000 Kubikmeter Beton wurden für den neuen Airport verbaut. "Das ist so, als würde man jeden Tag ein 18-stöckiges Gebäude hochziehen", sagt Bauleiter Li.

Die Chinesen haben es mit ihrem penibel geplanten Großprojekt so eilig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...