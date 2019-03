Der Beflissene strebt nach Perfektion - und wirkt steif. Der Lässige nimmt's nicht so genau - und sieht dank Sprezzatura klasse aus.

Unsere Wirtschaftswelt baut auf Planbarkeit, Systeme und Ordnung. Anders ließe sich vermutlich auch kaum vernünftig arbeiten. Dem steht allerdings das Grundprinzip der Natur diametral gegenüber: das Chaos. Nichts gedeiht nach Plan, alles ist eine Variante, eine Option oder eine Abart.

So ist es auch mit dem guten Stil. Um in diesem Leben mehr Halt zu haben, wurden Dresscodes entwickelt. Als Basis ist das gut und wichtig. Doch authentisch und damit spannend wird ein Outfit erst, wenn die Regeln mit der nötigen Dosis Eigensinn interpretiert werden. Denn es gibt in der Garderobe ein System der Ordnung, aber genauso eine Notwendigkeit der Imperfektion und Interpretation, ohne die man aussieht wie ein übermotivierter Fashion-Rekrut.

Die gekonnte Lässigkeit des Sich-Anziehens lernt man nicht in Kursen und nur selten aus Magazinen. Zu sehr sind die Gazetten darauf bedacht, dem Leser die Grundlagen zu vermitteln. Um sich weiterzubilden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...