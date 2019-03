Friedrich Merz hat noch nicht abgeschlossen mit der Politik - und stünde bei einem Machtwechsel wohl bereit. Aber sehnt sich die Partei nach ihm? Begegnung mit einem, der die Antwort nicht kennt.

Der Mann war auffällig groß und konnte gut reden, außerdem fiel er durch eine ungewöhnliche Präsenz auf. Karl Carstens, einst Bundespräsident und CDU-Politiker, starb vor über 30 Jahren, doch am Dienstagabend dieser Woche lebt er bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bremen wieder auf. "Ich habe ihn bei seiner Wahl zum Präsidenten in der Bonner Beethovenhalle erlebt, seine Politik hat mich geprägt", ruft Friedrich Merz in den Saal. Er war damals noch Student, wenig später orientierte er sich sogar bei seiner Examensarbeit über das deutsche Postrecht an Schriften des Präsidenten.

Fast 600 Gäste sind zu der Veranstaltung gekommen, bei der offiziell über Carstens gesprochen wird - und bei der doch klar ist: Eigentlich redet der Mann auf der Bühne auch über sich. Drei Monate sind vergangen, seit Merz an zwei der wichtigsten politischen Ämtern des Landes knapp vorbeischrammte. Als die CDU Anfang Dezember ihre neue Parteiführung wählte, fehlten Merz 18 Stimmen zum Sieg. Seitdem ist für viele in der Partei unklar, welche Rolle er künftig spielen kann und will. Er wollte nicht ins Präsidium, übernahm aber das Amt als Vizechef des CDU-Wirtschaftsrats. Aber wofür? Ist er Expolitiker - oder doch Minister im Wartestand?

Im Beliebtheitsranking der Forschungsgruppe Wahlen taucht er nach wie vor auf, kurz hinter FDP-Chef Christian Lindner und weit vor der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles. Doch als er durchblicken ließ, er traue sich nach wie vor ein Regierungsamt zu, erwiderte die neue Parteichefin Annegret Kram-Karrenbauer spitz, sie habe durchgezählt. Im Kabinett sei kein Posten vakant.

Spricht man mit Friedrich Merz dieser Tage über seine Niederlage, kann er gut erklären, warum sein Parteitagsergebnis, bei Licht betrachtet, gar nicht so übel sei. Er sei schließlich seit mehr als zehn Jahren kein Politik-Insider mehr und habe nicht einmal zehn Prozent der Stimmberechtigten auf dem Parteitag persönlich gekannt. Wären nicht die Delegierten, sondern die einfachen Parteimitglieder befragt worden, hätte es vermutlich für Merz gereicht. Gar nicht so übel. Es hätte vermutlich gereicht. Ist das nicht ein bisschen wenig für einen, der im Leben stets auf Sieg statt auf Platz setzte?

Zwei Stunden vor dem Auftritt bei der Adenauer-Stiftung sitzt Merz nachdenklich im achten ...

