Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Qualcomm Incorporated -1,64% auf 56,82, davor 9 Tage im Plus (7,92% Zuwachs von 53,53 auf 57,77), Uniper -0,15% auf 27,46, davor 7 Tage im Plus (7,93% Zuwachs von 25,48 auf 27,5), Novo Nordisk -2,41% auf 336,35, davor 7 Tage im Plus (5,08% Zuwachs von 328 auf 344,65), Home Depot -0,64% auf 188,75, davor 6 Tage im Plus (4,87% Zuwachs von 181,14 auf 189,97), HTI -22,5% auf 0,31, davor 6 Tage ohne Veränderung , Borussia Dortmund -1,49% auf 7,94, davor 5 Tage im Plus (5,77% Zuwachs von 7,62 auf 8,06), Cree -4,93% auf 56,51, davor 5 Tage im Plus (10,96% Zuwachs von 53,57 auf 59,44), Amazon -3% auf 1764,77, davor 5 Tage im Plus (7,89% Zuwachs von 1686,22 auf 1819,26), Noble Corp plc 0% auf 2,64, davor 5 Tage im Plus (22,8% Zuwachs von 2,5 auf 3,07), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...