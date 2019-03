Erfurt (ots) -



Jubel beim diesjährigen Finale von "Dein Song" (ZDF): Peer Waibel aus München ist "Songwriter des Jahres" 2019! Zusammen mit seinem prominenten Musikpaten Mike Singer zeigte der 14-Jährige im Live-Finale eine beeindruckende Performance und begeisterte mit seinem Song "You'll Never Walk Alone" die mehr als 1.000 Zuschauer*innen im Kölner TV-Studio. Auch die KiKA-Fans vor den TV-Geräten, die per SMS, Telefon und erstmals auch online über kika.de abstimmen durften, waren von der gefühlvollen Darbietung des jungen Künstlers überzeugt und kürten Peer am Ende der 115-minütigen Show zum verdienten Sieger.



Nachdem er den begehrten Award aus den Händen der Moderatoren Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich entgegennehmen durfte, war die Freude bei dem jungen Münchner grenzenlos: "Es ist zu krass, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet! Ich werde feiern, bis die Nacht aus ist - mit allen, die dabei waren. Es war so ein krasses Gefühl, mit so einem erfahrenen aber trotzdem jungen Künstler auf der Bühne zu stehen - der auch noch mein Idol ist!", so der glückliche Gewinner, der sich zusätzlich über eine Talentförderung in Höhe von 5.000 Euro freuen darf.



Auch Musikpate Mike Singer war von Peers Erfolg angetan: "Es ist ein wahnsinnig cooles Gefühl! Ich sehe, wie glücklich Peer ist, er hat es einfach verdient. Ich bin echt stolz auf ihn, er soll genauso weitermachen. Als ich seinen Song zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir schon: Das ist echt ein Hit! Ich würde auf jeden Fall immer wieder mit ihm auf die Bühne gehen."



In über 16 Doku-Folgen begleiteten die "Dein Song"-Fans die Komponist*innen auf ihrer musikalischen Reise. Nur die acht besten Songwriter-Talente qualifizierten sich schließlich für das Finale. Zusammen mit ihren Musikpaten präsentierten sie ihre Songs am Abend live auf der Showbühne und sorgten für einen würdigen Staffelabschluss. Neben Siegerpate Mike Singer hatten weitere namhafte Musikgrößen wie Michael Schulte, Rea Garvey, Angelo Kelly, Vanessa Mai, LEA, Nico Santos und Max Mutzke als Paten bei der Ausarbeitung ihrer Kompositionen geholfen und die jungen Künstler*innen auf den gemeinsamen Auftritt vorbereitet.



Auch die "Dein Song"-Jury mit "Mia."-Frontfrau Mieze, Musikproduzent Martin Haas, "Tonbandgerät"-Frontmann Ole Specht und Singer-Songwriterin Elif war am Finalabend voll des Lobes über die musikalische Entwicklung der Nachwuchskomponist*innen. Im Casting und im Komponistencamp auf Ibiza bereiteten sie durch ihr Urteil den Weg für die acht besten Songwriter*innen, um ihren Traum vom Finale verwirklichen zu können.



Am kommenden Montag, dem 25. März, dürfen die Fans ihren Sieger noch einmal hautnah erleben: Ab 20:00 Uhr stellt sich Peer online auf kika.de im "Dein Song"-Chat den Fragen der Fans.



Wie bei vielen ehemaligen "Dein Song"-Teilnehmer*innen wird die musikalische Reise vielleicht auch für die diesjährigen Komponist*innen nach dem Wettbewerb weitergehen. Ein Verdienst der nachhaltigen Philosophie des beliebten Formats, das seit über einem Jahrzehnt für Kreativität, Offenheit und musikalischen Ideenreichtum steht.



Umso erfreulicher, dass "Dein Song" nun das Dutzend vollmacht: Ab sofort können sich junge Komponist*innen mit ihren Songideen auf kika.de für die zwölfte Staffel bewerben!



"Dein Song" ist eine Produktion der BSB Film- und TV-Produktions GmbH und MBTV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Gordana Großmann, Corinna Miagtchenkov und Daniela Zackl.



Weitere Informationen zu "Dein Song" finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de. Alle Folgen der elften Staffel stehen auf kika.de und im KiKA-Player bereit.



