Während große Teile der Öffentlichkeit Marihuana als unheilvolle Droge betrachten, haben viele Anleger das Thema Cannabis längst für sich entdeckt. Nun gibt es auch einen aktiv gemanagten Hanf-Fonds aus Deutschland.

Das Ende des Cannabis-Verbots in Teilen der USA, Kanada und weiteren Ländern hat einen Milliardenmarkt geschaffen. Für Anleger sind solche neu entstehenden Märkte ein Glücksfall. Deutsche Anleger haben bislang aber nur begrenzte Möglichkeiten, mit Fonds breit gestreut in den Marihuana-Markt zu investieren. Lange konnten deutsche Anleger nur auf einen passiven börsengehandelten Fonds (ETF) setzen, der einen Branchenindex abbildet.

Vor kurzem ist nun auch ein aktiv gemanagter Fonds zum Thema in Deutschland handelbar: Unter dem Label der Liechtensteinischen Fondsgesellschaft IFM Independent Fund Management wird der WS-HC Fonds - Hanf Industrie Aktien Global (ISIN LI0443398271) von einer Hamburger Consulting als Initiator und Advisor betreut und ist seit dem 3. Dezember 2018 in Deutschland verfügbar. Damit bestätigt sich der Trend, dass der so lange in die kriminelle Ecke gestellte "Stoff" auch in Europa immer salonfähiger wird - vor allem für medizinische Zwecke.

Medizinische Wirkung auf dem gesamten Globus anerkannt

Der medizinische Nutzen der Pflanze und ihrer Substanzen ist inzwischen unbestritten und wissenschaftlich belegt. In einer Studie der Universität von Michigan vom Februar 2019 heißt es, Patienten suchten nach Linderung für eine "evidenzbasierte" chronische Erkrankung. Dazu zählten chronische Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen durch Chemotherapie. Dies seien die Hauptgründe für die medizinische Verwendung von Cannabis in den USA.

Auch bei neuropathischen Schmerzen, bei Spastik, bei multipler Sklerose sowie bei Querschnittserkrankungen und beim Tourette-Syndrom ist die Wirkung von Cannabinoiden mit den Wirkstoffen THC und CBD anerkannt. Des Weiteren wurden Augeninnendruck-senkende Effekte und Linderung der Symptome bei Morbus Alzheimer festgestellt.

Blauer Dunst aus grünem Gras - viel Geld für Wirtschaft und Staat

Die meisten Blumenkinder der sechziger und siebziger Jahre hätten sich das auch nach dem Genuss einer deftigen Pott-Pfeife vermutlich nicht träumen lassen: Ihre ...

