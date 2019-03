Warum lehnen so viele Volkswirte den Euro ab? Weil sie zu Recht stolz sind auf ihr analytisches Denken - sich aber nicht verstehen auf das Studium eines lebendigen Systems mit komplexen Reaktionen.

Der Euro ist ein historisches Experiment. Es wurde in seinen geldpolitischen Grundzügen von Zentralbankern konzipiert und von einer Mehrheit konservativer Regierungen im Europäischen Rat beschlossen. Trotzdem wird der Euro gerade von konservativen Volkswirten häufig als ein ausschließlich politisch motiviertes Projekt kritisiert. Und der Dauerreflex deutscher Volkswirte, nach jedem Beschluss der Euro-Gruppe oder der Europäischen Zentralbank (EZB) nach Karlsruhe zu marschieren, wäre sogar amüsant, wenn sie dabei respektvoller mit den Argumenten der Gegenseite umgingen, anstatt mit hysterischen Übertreibungen zu polarisieren.

Man muss nicht bestreiten, dass der Euro-Raum eine existenzielle Krise durchgemacht hat und trotz weitreichender Reformen weit davon entfernt ist, reibungslos zu funktionieren. Die politische und ökonomische Misere Italiens überschattet die wirtschaftliche Erholung und hat das Potenzial, den Euro-Raum in eine erneute Krise zu stürzen. Banken hängen am Tropf der EZB wie Suchtkranke an einer Ersatzdroge. Selbst wenn die nächste Krise ökonomisch in den Griff zu kriegen ist, bleibt fraglich, ob der Euro das politisch überleben würde.

Wann immer man Schwachstellen der Euro-Konstruktion feststellt, gibt es viel Beifall für solch profunde Einsichten. Aber es ist keine Einsicht, festzustellen, dass die Welt aus guten und faulen Kompromissen besteht und ein stabiler Währungsraum nicht in wenigen Jahren geschaffen wird, schon gar nicht einer, für den es keine Vorbilder gibt. Aus der US-Geschichte kann man nur lernen, wie man es nicht machen sollte: Die vorzeitige Budgetunion ohne Zentralbank ließ die Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert zum finanziell instabilsten Teil der westlichen Hemisphäre werden. Der Bürgerkrieg brach 90 Jahre nach der politischen Gründung aus. Inmitten dieses Bürgerkrieges wurde die erste nationale Währung eingeführt, ein Akt der siegreichen Nordstaaten, um ihre Dominanz gegenüber den Südstaaten zu zementieren. Der Greenback war keineswegs die Krönung eines friedvollen, graduellen Integrationsprozesses.

Warum also sind Volkswirte so ablehnend, wenn es um den Euro geht? Weil er ein politisches Experiment darstellt? Die Mitglieder der ökonomischen Zunft haben üblicherweise kein Problem damit, experimentell zu denken, von kontra-intuitiven Annahmen auszugehen oder Schlussfolgerungen zu ziehen, die den gesunden Menschenverstand vor den Kopf stoßen. Das ist sogar eine gewisse Stärke der Disziplin, und viele Ökonomen sind zu Recht stolz auf ihr analytisches Denken, das sich von der Schwerkraft historischer Evidenz nicht ohne Weiteres zurückhalten lässt.

Nun ...

