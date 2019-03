Am Ende einer rekordbrechenden Saison 2016 investierte Zespri kontinuierlich in das Zukunftswachstum, indem es die Freigabe von weiteren 400 ha seiner goldenen Kiwi-Sorte SunGold für das nächste Jahr ankündigte. Der Vorsitzende von Zespri, Peter McBride, sagte, die Entscheidung spiegelt das starke Vertrauen der Vermarkter in SunGold wider, berichtet NZ Herald. Foto © Zespri...

Den vollständigen Artikel lesen ...