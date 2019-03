WISeKey gibt geprüfte konsolidierte Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 bekannt

Das Unternehmen veranstaltet am Dienstag, 26. März um 15.00 Uhr MEZ (10.00 Uhr ET) eine Telefonkonferenz

Starkes Umsatzwachstum und verbesserte Margen (GJ 2018 ggü. GJ 2017) Steigerung des Gesamtumsatzes um 24,6 % auf 53,7 Mio. USD Steigerung des Gesamt-Bruttoergebnisses um 41 % auf 29,2 Mio. USD Deutliche Reduzierung der Nettoverluste auf 16,3 Mio. USD

FY2018 bereinigtes EBITDA von 6,2 Mio. USD für die WISeKey-Gruppe ohne WISeCoin AG und aufgegebene Geschäftsbereiche nach dem Verkauf der QuoVadis-SSL- und PKI-Geschäfte ("QuoVadis-Gruppe")

Mittelzuflüsse in Höhe von 45 Mio. USD aus dem Verkauf der QuoVadis-Gruppe im ersten Quartal 2019 ebneten den Weg für bedeutende Investitionen in IoT-, Blockchain- und AI-Wachstumsinitiativen, die zur Erhöhung der Monetarisierung erforderlich sind, sowie für die vollständige Rückzahlung der Kreditlinie bei ExWorks Capital Fund I, L.P. in Höhe von 25,3 Mio. USD

2019 voraussichtlich ein weiteres Jahr mit einer soliden operativen Leistung im Bereich IoT aufgrund von starken Angeboten zur Absicherung von vernetzten Automobilen mit der ISTANA-Plattform

ZUG, Schweiz, 25. März 2019 - WISeKey International Holding Ltd ("WISeKey-Gruppe" oder das "Unternehmen") (SIX: WIHN), ein führendes Unternehmen auf den Gebieten Cybersicherheit und IoT-Lösungen aus der Schweiz, hat heute seine geprüften konsolidierten Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 (Zeitraum zum 31. Dezember 2018) bekanntgegeben.

Finanzkennzahlen für das GJ 2018 - WISeKey-Gruppe





(in Mio. USD) US GAAP 2018 2017 Nettoumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen 34,3 33,7 Nettoumsatz aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 19,4 9,4 53,7 43,1 Bruttogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen 16,0 15,8 Bruttogewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 13,2 4,9 29,2 20,7 Operativer Verlust, wie berichtet (fortgeführt) (9,1) (7,9) WISeKey zuzurechnender Nettoverlust (wie berichtet) (16,3) (24,3) Nicht-GAAP 2018 2017 EBITDA (8,5) (8,4) Bereinigtes EBITDA (3,5) (1,8) WISeKey zuzurechnender bereinigter Nettogewinn/(-verlust) (3,5) (0,2) Zahlungsmittel und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel 11,2 12,2

Finanzkennzahlen GJ 2018 - WISeKey-Gruppe ohne WISeCoin AG und aufgegebene Geschäftsbereiche (QuoVadis-Gruppe)

Nicht-GAAP

in Tsd. USD GJ 2018 Nettoumsatz 43.285 Umsatzkosten (18.319) Bruttogewinn 24.966 Sonstige betriebliche Erträge 289 Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (5.306) Aufwendungen für Vertrieb und Marketing (5.772) Aufwendungen für die allgemeine Verwaltung (12.842) EBITDA 1.335 Nicht-GAAP-Anpassungen: Nicht liquiditätswirksame Posten Aktienbasierte Vergütung 1.660 Mit Eigenkapitalinstrumenten beglichene Aufwendungen 1.685 Einmalige Kosten Rechtsberatungshonorare mit Bezug auf F&Ü 1.294 Beratungshonorare mit Bezug auf F&Ü 183 Bereinigtes EBITDA 6.157

WISeKey-Gruppe - Anstieg des Gesamtumsatzes 2018 um 24,6 %

Carlos Moreira, Gründer und CEO der WISeKey-Gruppe, erklärte dazu: "Der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2018 ist gegenüber Geschäftsjahr 2017 um 10,6 Mio. USD oder 24,6 % gestiegen. Das Wachstum wurde durch höhere Umsätze in den Geschäftsbereichen Cybersicherheit und IoT sowie durch bestehende und neue Kunden vorangetrieben. Die Kundenakzeptanz hat weiter an Fahrt aufgenommen und erreichte Ende 2018 in allen Regionen eine Zahl von mehr als 4.500 Kunden."

Herr Moreira fuhr fort: "Wir sahen eine starke Nachfrage und höhere Akzeptanz im Bereich der Halbleiterprodukte von WISeKey für IoT mit eingebetteter Sicherheit, Produkten, die gegen Cybersicherheitsangriffe immun sind, in Segmenten wie vernetzte Automobile, Blockchain, Verhinderung von illegalem Handel, der Branche für Luxusartikel und industrielles IoT.

Das Umsatzwachstum resultierte im Wesentlichen aus höheren Erträgen aus der Entwicklung der ISTANA-Plattform und dem anschließenden Verkauf von Lizenzen und Rechten an Daimler, der Entwicklung unserer Partnerschaft mit Cisco für Halbleiterprodukte, neuen Kunden im Banken- und Rechtssektor sowie einer größeren geografischen Präsenz in Europa, einschließlich Deutschland. In den Umsatzerlösen des Geschäftsjahres 2018 war auch der Umsatz der QuoVadis-Gruppe für ein ganzes Jahr im Vergleich zu rund neun Monaten im Geschäftsjahr 2017 enthalten (die Übernahme der QuoVadis-Gruppe wurde im April 2017 abgeschlossen).

WISeKey-Gruppe - Nettoumsatz nach Regionen Zwölfmonatszeitraum zum 31. Dezember in Mio. USD 2018 % des Gesamt-umsatzes 2017 % des Gesamt-umsatzes Europa 31,5 59 % 21,8 51 % Nordamerika 19,4 36 % 16,3 38 % Asien-Pazifik-Region 2,6 5 % 3,7 8 % Lateinamerika 0,2 0 % 1,3 3 % Nicht-GAAP-Nettoumsatz (Summe) 53,7 100 % 43,1 100 %

In Europa waren die Hauptgründe für unser Wachstum der höhere Umsatz mit der ISTANA-Plattform und die Geschäftsmöglichkeiten mit Daimler, die insgesamt über 4 Mio. USD lagen. Unsere Präsenz bei Identifikationsdiensten im Banken- und Rechtssektor erhöhte sich auf über 0,7 Mio. USD bzw. 0,5 Mio. USD, während das Wachstum unseres Geschäftes in Deutschland zu einem Umsatzanstieg von über 1,0 Mio. USD führte.

Im Geschäftsjahr 2018 stieg der Umsatz mit Kunden in Nordamerika um 19 % oder 3,1 Mio. USD auf 19,4 Mio. USD. Über 2 Mio. USD des Wachstums in Nordamerika wurde durch die Entwicklung unserer Partnerschaft mit Cisco in unserem Halbleitergeschäft generiert. Das verbleibende Wachstum ist auf das mPKI-Geschäft zurückzuführen, das in unserem Geschäft mit Sitz in Bermuda einen Umsatzanstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete. Darüber hinaus konnte der Umsatz der im April 2017 erworbenen QuoVadis-Geschäftseinheiten für die gesamten 12 Monate des Jahres 2018 ergebniswirksam erfasst werden, während er im Geschäftsjahr 2017 nur für den Zeitraum vom 3. April bis 31. Dezember 2017 konsolidiert werden konnte.

WISeKey-Gruppe - Steigerung des Bruttogewinns um 40 %

Entsprechend der Umsatzsteigerung stieg unser Bruttogewinn um 8,5 Mio. USD. Unsere Bruttogewinnmarge erreichte 54,3% im Geschäftsjahr 2018 gegenüber 48,0 % im Geschäftsjahr 2017. Dies ist vor allem auf den erhöhten Beitrag unserer mPKI-Aktivitäten zurückzuführen, die softwarebasiert sind und somit niedrigere Umsatzkosten verursachen.

WISeKey-Gruppe - EBITDA

Das EBITDA der WISeKey-Gruppe blieb im Geschäftsjahr 2018 mit einem Verlust von 8,5 Mio. USD stabil, verglichen mit einem Verlust von 8,4 Mio. USD im Geschäftsjahr 2017.

Ohne die WISeCoin AG und die aufgegebenen Geschäftsbereiche belief sich das EBITDA des Geschäftsjahres 2018 auf 1,3 Mio. USD positiv und das bereinigte EBITDA (ohne nicht liquiditätswirksame und einmalige Aufwendungen) auf 6,2 Mio. USD positiv.

WISeKey-Gruppe - Nettoverluste deutlich reduziert

Nicht-GAAP-konforme konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung Zwölfmonatszeitraum zum 31. Dezember in Tsd. USD 2018 2017 Nettoumsatz 53.692 43.078 Umsatzkosten (24.515) (22.386) Bruttogewinn 29.177 20.692 Sonstige betriebliche Erträge 316 1.526 Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (8.106) (7.386) Aufwendungen für Vertrieb und Marketing (8.598) (6.254) Aufwendungen für die allgemeine Verwaltung (24.741) (22.088) Betriebliche Aufwendungen (Summe) (41.129) (34.202) Betriebliche Erträge/(Verluste) (11.952) (13.510) Nichtbetriebliche Erträge 2.243 769 Gewinn/(Verlust) aus derivativen Verbindlichkeiten - (98) Gewinn/(Verlust) aus Schuldentilgungen - (7.067) Zinsen und Amortisierung von Disagios (1.206) (1.501) Nichtbetriebliche Aufwendungen (5.502) (4.380) Gewinn/(Verlust) vor Ertragsteueraufwand (16.417) (25.787) Ertragsteuer(-aufwand)/-realisierung 152 1.037 Nettogewinn/(-verlust) (16.265) (24.750)

Der Nettoverlust im Geschäftsjahr 2018 wurde deutlich auf 16,3 Mio. USD reduziert, verglichen mit 24,8 Mio. USD im Geschäftsjahr 2017. Dies ist im Wesentlichen auf einen Rückgang der nichtbetrieblichen Aufwendungen um 7,8 Mio. USD, die in Bezug zu einmaligen finanziellen Belastungen im Geschäftsjahr 2017 standen, einschliesslich einer Tilgung der Schulden in Höhe von 7,1 Mio. USD aus der Änderung der Kreditlinie bei ExWorks zurückzuführen.

Die WISeKey-Gruppe weist aufgrund ihrer Anlagestrategie und neuer und innovativer Geschäftsbereiche wie WISeCoin weiterhin eine stark belastende Kostenstruktur auf. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten zu den betrieblichen Aufwendungen.

WISeKey-Gruppe - Analyse der betrieblichen Aufwendungen im GJ 2018

Die gesamten betrieblichen Aufwendungen stiegen um 20,2 % oder 6,9 Mio. USD von 34,2 Mio. USD auf 41,1 Mio. USD, um der Entwicklungsstrategie von WISeKey zu entsprechen. Darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr 2018 die betrieblichen Aufwendungen für die QuoVadis-Geschäftseinheiten für das Gesamtjahr konsolidiert, während sie im Geschäftsjahr 2017 nur für den Zeitraum vom 3. April bis zum 31. Dezember 2017 (d. h. ab dem Zeitpunkt der Übernahme) konsolidiert wurden. Die betrieblichen Aufwendungen der QuoVadis-Geschäftseinheiten beliefen sich im Zeitraum vom 3. April bis zum 31. Dezember 2017 auf 3,1 Mio. USD, was einen Nettoanstieg der betrieblichen Aufwendungen um 11.1 % oder 3,8 Mio. USD bedeutet, wenn dieser Faktor nicht berücksichtigt wird.

Die Aufwendungen für F&E stiegen um 0,7 Mio. USD oder um 0,3 Mio. USD, wenn die Auswirkungen der Forschungs- und Entwicklungskosten von QuoVadis, die im Geschäftsjahr 2017 nicht in WISeKey konsolidiert wurden, nicht berücksichtigt werden (0,4 Mio. USD). Im Geschäftsjahr 2018 wurde eine aktienbasierte Ausgleichszahlung für F&E in Höhe von 0,1 Mio. USD verbucht (ggü. null USD im Geschäftsjahr 2017). Die verbleibenden zusätzlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen die Entwicklung neuer und bestehender Produktlinien unterstützen, wie beispielsweise der ISTANA-Plattform für die Automobilindustrie und WISePhone.

Die Aufwendungen für Vertrieb und Marketing ("V&M") stiegen um 2,3 Mio. USD oder um 2,2 Mio. USD, wenn die Auswirkungen der Aufwendungen für V&M von QuoVadis, die im Geschäftsjahr 2017 nicht in WISeKey konsolidiert wurden, nicht berücksichtigt werden (0,1 Mio. USD). Bei den Aufwendungen für den Vertrieb führte der Ausbau unseres Vertriebsteams in Europa und Nordamerika zu einer zusätzlichen Belastung in Höhe von 1,5 Mio. USD. Im Marketingbereich sollten unsere Investitionen in Höhe von 0,6 Mio. USD in mehrere kritische Unternehmungen, darunter die Blockchain Research Initiative und unsere erfolgreichen Blockchain Davos Round Table-Veranstaltungen, die Aufmerksamkeit auf die Vorteile der Blockchain-Technologie lenken, die ein zentrales Dienstleistungsangebot von WISeCoin sein wird. Im Geschäftsjahr 2018 wurde eine aktienbasierte Vergütung von 0,6 Mio. USD verbucht, verglichen mit 0,5 Mio. USD im Geschäftsjahr 2017, was einem Anstieg um 0,1 Mio. USD entspricht.

Die Aufwendungen für die allgemeine Verwaltung stiegen um 2,6 Mio. USD, blieben allerdings auf dem gleichen Niveau, wenn die Auswirkungen der Aufwendungen für die allgemeine Verwaltung von QuoVadis, die im Geschäftsjahr 2017 nicht in WISeKey konsolidiert wurden, nicht berücksichtigt werden (2,6 Mio. USD).

Mit der Entwicklung und Einführung von WISeCoin, die zum Erhalt des "Non-Action-Letter" der FINMA führte, der es uns ermöglichen wird, unser Security Token-Angebot ("STO") 2019 voranzutreiben, waren für uns Kosten in Höhe von rund 1,2 Mio. USD verbunden. Es gelang uns jedoch, die Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung von WISeCoin auszugleichen, indem andere Komponenten der Aufwendungen für die allgemeine Verwaltung effektiv reduziert wurden: Unsere Kosten für Rechtsberatungshonorare reduzierten sich aufgrund der Einstellung eines Legal Chief Counsel um 1,0 Mio. USD. Die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen verringerten sich um 0,8 Mio. USD, der Steueraufwand für nicht ergebniswirksame Steuern wurde um 0,3 Mio. USD gesenkt und im Geschäftsjahr 2018 hatten wir im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 keine Übernahmen zu verzeichnen.

Die Hauptkomponenten unserer Aufwendungen für die allgemeine Verwaltung sind nachstehend aufgeführt:

Non-GAAP Aufwendungen für die allgemeine Verwaltung (Summe) Zwölfmonatszeitraum zum 31. Dezember Zwölfmonatszeitraum zum 31. Dezember in Tsd. USD 2018 2017 Personalbezogene Kosten 12.845 10.152 Der allgemeinen Verwaltung zuzuordnende Abschreibungen und Amortisationen 2.231 1.884 Rechtsberatungs- und Beratungshonorare 4.650 4.456 Miete, Büro, IT und Versicherung 2.740 2.291 Der allgemeinen Verwaltung zuzuordnende aktienbasierte Vergütungen 967 1.765 Nicht gewinnbezogene Steueraufwendungen 380 643 Wertminderungsverluste in Bezug auf Kundenverträge 276 188 Sonstige betriebliche Aufwendungen für die allgemeine Verwaltung 652 709 Aufwendungen der Gruppe für die allgemeine Verwaltung (Summe) 24.741 22.088

Wir gehen davon aus, dass die Aufwendungen für die allgemeine Verwaltung auch in zukünftigen Zeiträumen zunehmen werden, um unser Wachstum und unsere strategischen Initiativen zu unterstützen. Die erwarteten Kosten umfassen die Kosten für:

Expansionsstrategie: Für potenzielle Übernahmen sind zusätzliche Kosten für Rechtsberatung, Prüfung und Buchhaltung sowie andere der allgemeinen Verwaltung zuzurechnenden Honorare erforderlich.

WISeKey STO: Mit der Ausgabe von WISeCoin werden voraussichtlich zusätzliche Rechtsberatungs- und Beratungskosten entstehen.

Aktienoptionsplan für Mitarbeiter: Zuwendungen zur Unterstützung unserer Mitarbeiterbindungsstrategie werden sich auf alle Kostenkategorien auswirken, einschließlich der Kostenkategorie allgemeine Verwaltung

Während wir unsere Expansionsstrategie fortsetzen, werden die Ausgaben für Vertrieb und Marketing sowie Forschung und Entwicklung weiter steigen

Wenn sich das Geschäft stabilisiert, werden wir unsere Anstrengungen auf die Reduzierung unserer Kostenstruktur richten.

Im Geschäftsjahr 2017 verzeichneten wir unter den sonstigen betrieblichen Erträgen einen einmaligen Kredit in Höhe von 1,4 Mio. USD, den unser französisches Geschäft nach der Neuverhandlung eines ungünstigen Vertrags erhalten hatte, was zu einer Senkung der gesamten betrieblichen Aufwendungen in diesem Jahr führte, während es im Geschäftsjahr 2018 keinen ähnlichen Vorgang gab.

Starke Position bei Zahlungsmitteln unterstützt Wachstumsinitiativen

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich am 31. Dezember 2018 auf 11,2 Mio. USD, gegenüber 12,2 Mio. USD am 31. Dezember 2017, wobei der leichte Rückgang auf die Erfüllung bestimmter Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Verkauf der QuoVadis-Gruppe zurückzuführen ist.

Anfang 2019 erhielten wir aus dem Verkauf der QuoVadis-Gruppe an DigiCert einen Nettozahlungsmittelzufluss von 37,7 Mio. USD (Gesamterlös von 45 Mio. USD). WISeKey verwendete den Zahlungsmittelerlös, um die Kreditlinie bei ExWorks Capital Fund I, LP in Höhe von 25,3 Mio. USD vollständig zurückzuzahlen. Dadurch wurde die Finanzlage des Unternehmens erheblich verbessert und der Weg für bedeutende Investitionen in Wachstumsinitiativen geebnet.

Prognose für 2019 und darüber hinaus bleibt stark

Wir haben verschiedene Initiativen ergriffen, um neue Einnahmequellen zu erschließen, unsere Kundenbasis zu vergrößern und unsere geografische Präsenz zu erweitern. Diese Initiativen sollten die Auswirkungen des Verkaufs der QuoVadis SSL- und PKI-Geschäfte an DigiCert schrittweise ausgleichen.

Diese Initiativen umfassen:

deutlich mehr Vertriebsmitarbeiter, um die erhöhte Nachfrage nach starken Sicherheits-, Authentifizierungs-, Markenschutz- und Fälschungssicherungsdiensten zu nutzen, da Cybersicherheit/IoT in Segmenten wie denen für vernetzte Geräte, vernetzte Automobile, Luxusprodukte sowie den Pharma- und Bank-/Finanzsektoren immer mehr Verbreitung findet

Entwicklung der WISeKey Foresight-Plattform, die auf VaultIC-IoT-Chipsätzen generierte APIs und Schlüssel als Basis für Cybersicherheits-IoT-Dienste verwendet

Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie das Kerngeschäft des IoT durch Entwicklung und Angebot zusätzlicher innovativer Produkte und Lösungen zur weiteren Stärkung unserer Position als führender Anbieter von sicheren und vertrauenswürdigen Blockchain-Architekturen

Daher erwarten wir für 2019 ein weiteres Jahr mit starker finanzieller und operativer Leistung in unseren Geschäftsbereichen Cybersicherheit und IoT aufgrund von Folgendem:

Einen höheren Umsatz durch die ISTANA-Plattform aufgrund von abgeschlossenen strategischen Verträgen, insbesondere für die chinesischen Märkte WISeKey stieg 2017 in die Branche für vernetzte Automobile ein, indem das Unternehmen der Daimler AG eine sichere Möglichkeit bot, die Authentizität verschiedener Fahrzeugkomponenten zu überprüfen, die Kommunikation an Bord zu schützen und drahtlose Softwareupdates bereitzustellen. Darüber hinaus können Mitarbeiter, Händler und Zulieferer mit der ISTANA PKI-Technologie von jedem Ort aus auf Fahrzeugkomponenten zugreifen, um mechanische/technische Probleme zu diagnostizieren und Software zu aktualisieren. Zusätzlich können Benutzer sicher über Smartphones und andere Geräte mit den intelligenten Funktionen eines Fahrzeugs interagieren. Ende 2018 festigte WISeKey seine Rolle in der Branche für vernetzte Automobile, indem es Daimler eine unbefristete Lizenz für die Verwendung bestimmter ISTANA PKI-Module in seinen Fahrzeugen gewährte. WISeKey wird seine ISTANA PKI-Plattform weiter zu einer attraktiven Lösung zur Sicherung verschiedener IoT-Anwendungen ausbauen.

Monetarisierung der Blockchain-Plattform von WISeKey und der zugehörigen Dienste WISeKey Blockchain-Kompetenzzentren. WISeKey baut in Zusammenarbeit mit dem Blockchain Research Institute (BRI) weltweit eine Reihe miteinander verbundener Blockchain-Kompetenzzentren auf, um die schnelle Anpassung und Integration von blockchainbasierten Lösungen zu erleichtern und eine engere Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen, privaten und akademischen Sektor zu fördern. Von jedem Blockchain-Kompetenzzentrum wird erwartet, dass es eine besondere Expertise entwickelt, die von allen Zentren gemeinsam genutzt werden kann. So wird das Blockchain-Kompetenzzentrum in Buenos Aires beispielsweise die Entwicklung bestimmter Plattformen und Anwendungen zur Bekämpfung von Fälschungen, unerlaubtem Handel und Korruption anführen, während sich das Genfer Blockchain-Kompetenzzentrum auf Fintech konzentrieren wird, insbesondere Anwendungen im Bereich des digitalen Bankings für Privatkunden und für den Rohstoffhandel.

Einen margenstarken Umsatz aus dem Verkauf des WISePhone WISePhone, das erste Blockchain-Mobiltelefon aller Zeiten, wurde Ende 2018 als erstes sicheres Blockchain-Telefon mit Sicherheitsfunktionen auf Unternehmensniveau eingeführt, das durchgängige verschlüsselte Kommunikation und fortschrittliche sichere Speichertechnologie integriert. WISePhone ist eine kostengünstige und flexible Plattform, die Effizienz und Mobilität fördert und gleichzeitig das geistige Eigentum und die Vertraulichkeit schützt, indem öffentliche Netzwerke und mobile Geräte in hochsichere Kommunikationskanäle für Unternehmen umgewandelt werden.

Einnahmen aus WISeCoin, der für die zweite Hälfte des Jahres 2019 geplant ist WISekey erhielt den "Non-Action-Letter" der FIMNA und kann somit das Security Token Offering (STO) für WISeCoin starten. WISeCoin ist eine Methode zur Überprüfung, Identifizierung und Bezahlung zwischen verbundenen Objekten. WISeCoin bietet hochgesicherte Lösungen wie Hardware-Wallets mit Biometriefunktionen, integrierte Austauschplattformen, Blockchain-fähige Halbleiter von MicroChips und NFC-gestützte kontaktlose Zahlungslösungen. WISeKey geht davon aus, im zweiten Halbjahr 2019 Einnahmen zu generieren, indem den Benutzern für jede Transaktion, die über die Plattform abgewickelt wird, eine Gebühr für Mikroservices berechnet wird.

Höheren Einnahmen mithilfe von WISeAuthentic, der Technologie gegen illegalen Handel, die sich jetzt von Luxusprodukten auf andere Sektoren ausdehnt. NanoSEAL : WISeKey hat seine Markenschutz- und Logistikangebote mit dem neuen Sicherheitselement NanoSealRT mit NFC-Funktion optimiert, einer innovativen Lösung, die Objekten eine eindeutige Identität bietet und ihnen ermöglicht, sich gegenseitig zu authentifizieren und online miteinander zu kommunizieren. Durch die Kombination von innovativen Eigenschaften wie einem mit Android und iOS 12 kompatiblen Authentifizierungsalgorithmus, einer Manipulations-/Öffnungserkennung und effizienter Funkkommunikation in kleinen Etiketten kann NanoSealRT von WISeKey die Rückverfolgbarkeit von Waren und den direkten Kontakt von Marken mit Verbrauchern verbessern. WISeTrustBoot : Im Januar 2019 hat WISeKey WISeTrustBoot eingeführt, eine vielseitige, plattformunabhängige Lösung, die Vertrauen in IoT-Geräte schafft, indem die Authentizität der Startsequenz und der Firmware überprüft wird. Diese Kombination baut auf der Stärke unserer manipulationssicheren Sicherheitselemente, hochmoderne Krypto-Bibliotheken und starke digitale Signaturen auf.

Größerer Marktanteil und beschleunigter Umsatz in den USA, wo wir bereits stark vertreten sind.

Größere geografische Präsenz, da wir weiterhin mithilfe von Absichtserklärungen in China und Saudi-Arabien in neue Gebiete vordringen.

Ungenutzte potenzielle Synergien mit globalen Organisationen dank einer Partnerschaftsvereinbarung mit DigiCert zur Erkundung gemeinsamer Möglichkeiten auf dem IoT-Markt unter Nutzung unserer kombinierten Produkte zur Verbesserung gemeinsamer Angebote.

Mögliche Übernahmen zur Unterstützung unseres Geschäftsplans für die Expansion in bestehende oder neue Bereiche.

Schließlich verfolgen wir weiterhin unser Ziel, an der NASDAQ notiert zu werden. Wir sind der Ansicht, dass eine solche Notierung unsere Aktionärsbasis erweitern, unser Profil bei bestehenden und potenziellen Investoren erhöhen und für Liquidität sorgen wird.

Telefonkonferenz und Webcast

Carlos Moreira, CEO, und Peter Ward, CFO laden am Dienstag, 26. März 2019, um 15.00 Uhr MEZ/10.00 Uhr ET) zu einer Telefonkonferenz ein, um über diese Ergebnisse, die neuesten Geschäftsentwicklungen und Wachstumsinitiativen zu sprechen. Auf die vorbereiteten Kommentare folgt eine Frage- und Antwortrunde.

Interessenten können an der Telefonkonferenz teilnehmen, indem sie sich über folgende Nummern einwählen:

USA & Kanada: 877 445-9755

Schweiz (Festnetz/mobil): 0 800 835 525 / 0 800 891 374

Spanien (Festnetz/mobil): 900 834 236 / 900 834 876

Vereinigtes Königreich (Festnetz): 0 800 756 3429

Deutschland (Festnetz/mobil): 0 800 182 0040 / 0 800 184 4713

Frankreich (Festnetz)/nicht in Monaco: 0 800 912 848

Niederlande (Festnetz/mobil): 0 800 023 4340 / 0 800 022 3580

Italien (Festnetz/mobil): 800 791 612 / 800 796 508



Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie sich bitte ungefähr fünf Minuten vor Beginn ein. Die Telefonkonferenz wird gleichzeitig auch per Webcast im Internet über den folgenden Link übertragen https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/wihn/mediaframe/29150/indexl.html (https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/wihn/mediaframe/29150/indexl.html). Dieser Link wird auch im Bereich für Anleger auf der Website von WISeKey veröffentlicht: http://wisekey.com/investors/ (http://wisekey.com/investors/).

Nicht GAAP-konforme Kennzahlen

Am 21. Dezember 2018 unterzeichnete WISeKey einen Kaufvertrag, um die SSL- und PKI-Geschäfte von QuoVadis an DigiCert Inc. (die QuoVadis-Gruppe) zu verkaufen. Während der Verkauf im ersten Quartal 2019 abgeschlossen war, bewertete WISeKey den Kaufvertrag gemäß ASC 205 und gelangte zu dem Schluss, dass das Geschäft die Anforderung zur Klassifizierung "als zur Veräußerung gehalten" (zum 31. Dezember 2018) erfüllte und somit als aufgegebener Geschäftsbereich qualifiziert wurde. Dies führte dazu, dass die Ergebnisse sowie Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der QuoVadis-Gruppe in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung und konsolidierten Bilanz separat dargestellt werden. Die Geschäftsleitung von WISeKey hat jedoch die Finanzzahlen für 2018 auf konsolidierter Basis überprüft, einschließlich der Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen.

Bei der Führung der Geschäfte von WISeKey auf einer konsolidierten Basis entwickelt die Geschäftsleitung von WISeKey einen jährlichen Geschäftsplan, der von unserem Vorstand genehmigt wird und nicht GAAP-konforme Kennzahlen verwendet. Bei der Messung der Leistung anhand dieses Plans bezieht die Geschäftsleitung die tatsächlichen oder potenziellen Auswirkungen auf diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen aus Maßnahmen ein, die ergriffen werden, um Kosten mit dem Ziel zu senken, unsere Bruttomarge und operative Marge zu erhöhen, und wenn angemessene Forschungsniveaus und Entwicklungsbemühungen beurteilt werden. Zusätzlich zieht die Geschäftsleitung diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen hinzu, wenn Entscheidungen über Ausgaben für Produkte, administrative Budgets und andere betriebliche Aufwendungen getroffen werden. Wir vertreten die Auffassung, dass diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen in Verbindung mit den GAAP-Ergebnissen und den Korrelationen zu den entsprechenden GAAP-Kennzahlen ein besseres Verständnis der Geschäftsergebnisse des Unternehmens und der Faktoren und Trends ermöglichen, die Einflüsse auf die Geschäfte von WISeKey haben. Wir vertreten die Auffassung, dass sie Anlegern ermöglichen, zusätzlich Vergleiche zu unseren Geschäftsergebnissen zu ziehen, unsere Liquidität und Kapitalsituation zu bewerten und unsere Finanzleistung ohne den Effekt von Aufwendungen, die nicht mit dem Geschäftsbetrieb, bestimmten zahlungsunwirksamen Aufwendungen in Zusammenhang mit Übernahmen und aktienabhängigen Vergütungsaufwendungen in Zusammenhang stehen, zu analysieren, die Trends in der zugrunde liegenden Leistung von WISeKey verundeutlichen könnten. Diese Informationen versetzen Anleger auch in die Lage, Finanzergebnisse zwischen Zeiträumen zu vergleichen, in denen bestimmte Positionen unabhängig von der Geschäftsleistung variieren. Zusätzlich erlauben sie eine größere Transparenz in Bezug auf Schlüsselkennzahlen, die von der Geschäftsleitung verwendet werden.

Diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen werden zusätzlich und nicht als Ersatz für oder als vorrangige Kennzahlen für die Geschäftsergebnisse bereitgestellt, die im Einklang mit GAAP erstellt werden. Die Präsentation dieser oder anderer ähnlicher Positionen in den nicht GAAP-konformen Finanzergebnissen von WISeKey sollten nicht so interpretiert werden, als ob sie implizieren, dass diese Positionen einmalig, selten oder ungewöhnlich seien. Korrelationen dieser nicht GAAP-konformen Kennzahlen zu den am besten vergleichbaren Kennzahlen, die gemäß GAAP berechnet wurden, werden im Abschnitt zum Jahresabschluss in dieser Pressemitteilung in einer Aufstellung mit dem Titel "Finanzielle Korrelation von GAAP- zu nicht GAAP-konformen Ergebnissen (ungeprüft)" bereitgestellt.

Nicht-GAAP zu GAAP-Überleitungen

Zwölfmonatszeitraum zum 31. Dezember 2018 Zwölfmonatszeitraum zum 31. Dezember 2017 Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung Nicht-GAAP anpassende Posten Nicht-GAAP anpassende Posten in Tsd. USD Nicht-GAAP Umgliederung aufgegebener Geschäftsbereiche US GAAP Nicht-GAAP Umgliederung aufgegebener Geschäftsbereiche US GAAP Nettoumsatz 53.692 (19.412) 34.280 43.078 (9.404) 33.674 Umsatzkosten (24.515) 6.196 (18.319) (22.386) 4.516 (17.870) Bruttogewinn 29.177 (13.216) 15.961 20.692 (4.888) 15.804 Sonstige betriebliche Erträge 316 (28) 288 1.526 - 1.526 Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (8.106) 2.801 (5.305) (7.386) 2.047 (5.339) Aufwendungen für Vertrieb und Marketing (8.598) 2.826 (5.772) (6.254) 1.795 (4.459) Aufwendungen für die allgemeine Verwaltung (24.741) 10.509 (14.232) (21.945) 6.544 (15.401) Betriebliche Aufwendungen (Summe) (41.129) 16.108 (25.021) (34.059) 10.386 (23.673) Betriebliche Erträge/(Verluste) (11.952) 2.892 (9.060) (13.367) 5.498 (7.869) Nichtbetriebliche Erträge 2.243 (62) 2.181 769 (7) 762 Gewinn/(Verlust) aus derivativen Verbindlichkeiten - - - (98) - (98) Gewinn/(Verlust) aus Schuldentilgungen - - - (7.067) 6.511 (556) Zinsen und Amortisierung von Disagios (1.206) 1.056 (150) (1.501) 958 (543) Nichtbetriebliche Aufwendungen (5.502) 2.676 (2.826) (4.523) 2.772 (1.751) Gewinn/(Verlust) vor Ertragsteueraufwand (16.417) 6.562 (9.855) (25.787) 15.732 (10.055) Ertragsteuer(-aufwand)/-realisierung 152 (205) (53) 1.037 (1.108) (71) Gewinn/(Verlust) aus fortgeführten Geschäftsbereichen, netto (16.265) 6.357 (9.908) (24.750) 14.624 (10.126) Gewinn/(Verlust) aus aufgegebenen Geschäftsbereichen - (6.357) (6.357) - (14.624) (14.624) Nettogewinn/(-verlust) (16.265) - (16.265) (24.750) - (24.750)

GAAP to Non-GAAP Operativer Verlust und Nettoverlust (in Mio. USD) 2018 2017 Operativer Verlust, wie berichtet (9,1) (7,9) Nicht-GAAP-Anpassungen: Operativer Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (2,9) (5,5) Abschreibungen 1,4 1,4 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 0,5 1,9 PPA-Abschreibungen 1,6 1,7 EBITDA (8.5) (8.4) Nicht-GAAP-Anpassungen Aktienbasierte Vergütung 1,7 2,2 Mit Eigenkapitalinstrumenten beglichene Aufwendungen 1,7 - Rechtsberatungshonorare mit Bezug auf F&Ü 1,3 2,6 Beratungshonorare mit Bezug auf F&Ü 0,3 1,8 Bereinigtes EBITDA (3,5) (1,8) WISeKey zuzurechnender Nettoverlust (wie berichtet) (16,3) (24,3) Nicht-GAAP-Anpassungen: Nettoverlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen - - Aktienbasierte Vergütung 1,7 2,2 Mit Eigenkapitalinstrumenten beglichene Aufwendungen 1,7 - Abschreibungen 1,4 1,4 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte 0,5 1,9 PPA-Abschreibungen 1,6 1,7 Rechtsberatungshonorare mit Bezug auf F&Ü 1,3 2,6 Beratungshonorare mit Bezug auf F&Ü 0,3 1,8 Schuldentilgungen - 7,1 Gewinn aus der Liquidation einer Tochtergesellschaft - - Amortisierung von Disagios 1,2 1,5 Finanzierungskosten 2,8 3,9 Latente Steuerabschreibung 0,3 - WISeKey zuzurechnender bereinigter Nettoverlust (3,5) (0,2)

GAAP to Non-GAAP Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (in Mio. USD) 2018 2017 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (wie berichtet) 9,2 9,6 Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel (wie berichtet) 0,6 - Nicht-GAAP-Anpassungen: Zur Veräußerung gehaltene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1,4 3,6 Zahlungsmittel und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel (Summe) 11,2 12,2

Zwölfmonatszeitraum zum 31. Dezember 2018 Nicht-GAAP-konforme konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung Nicht-GAAP



Nicht-GAAP

Anpassung Nicht-GAAP

Anpassung Nicht-GAAP in Tsd. USD WISeKey-Gruppe ohne WISeCoin AG und beendete Geschäftstätigkeiten WISeCoin AG



Gruppenkonsolidierung einschliesslich beendete Geschäftstätigkeiten WISeKey-Gruppe Nettoumsatz 43.285 - 10.407 53.692 Umsatzkosten (18.319) - (6.196) (24.515) Bruttogewinn 24.966 - 4.211 29.177 Sonstige betriebliche Erträge 289 - 27 316 Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (5.306) - (2.800) (8.106) Aufwendungen für Vertrieb und Marketing (5.772) - (2.826) (8.598) Aufwendungen für die allgemeine Verwaltung (12.842) (3.143) (5.272) (21.257) EBITDA 1.335 (3.143) (6.660) (8.468) Nicht-GAAP-Anpassungen: Nicht liquiditätswirksame Posten - Aktienbasierte Vergütung 1.660 - - 1.660 Mit Eigenkapitalinstrumenten beglichene Aufwendungen 1.685 - - 1.685 Einmalige Kosten - - Rechtsberatungshonorare mit Bezug auf F&Ü 1.294 - - 1.294 Beratungshonorare mit Bezug auf F&Ü 183 - - 183 Bereinigtes EBITDA 6.157 - - (3.646)

Über WISeKey:

WISeKey (SIX Swiss Exchange: WIHN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das derzeit umfassende digitale Identitäts-Ökosysteme für Menschen und Objekte mithilfe der Blockchain, KI und dem IoT einsetzt und dabei den Menschen als Dreh- und Angelpunkt des Internets respektiert. Halbleiter von WISeKey sichern den allumfassenden Computereinsatz, der das heute vorherrschende Internet von Allem prägt. WISeKey verfügt über eine Installationsbasis von über 1 Milliarde Mikrochips in nahezu allen IoT-Sektoren (vernetzte Automobile, Smart Cities, Drohnen, Sensoren für die Landwirtschaft, Fälschungssicherheit, intelligente Beleuchtung, Server, Computer, Mobiltelefone, Krypto-Token usw.). WISeKey ist einzigartig positioniert, um am Rande des IoT tätig zu sein, da unsere Halbleiter eine große Menge an Massendaten produzieren, die, wenn sie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) analysiert werden, Industrieanwendungen dabei helfen können, den Ausfall ihrer Ausrüstung vorherzusagen, bevor dieser eintritt.

Unsere Technologie wird vom kryptografischen Vertrauensanker (Root of Trust, "RoT") von OISTE/WISeKey gestützt, der in der Schweiz angesiedelt ist und sichere Authentifizierung und Identifizierung in sowohl physischen als auch virtuellen Umfeldern für das Internet der Dinge, die Blockchain und künstliche Intelligenz bietet. Der WISeKey-RoT dient als gemeinsamer Vertrauensanker, um die Integrität von Online-Transaktionen zwischen Objekten sowie zwischen Objekten und Personen zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter www.wisekey.com (http://www.wisekey.com/).

Kontakte für Presse und Anleger:

WISeKey International Holding Ltd

Unternehmenskontakt: Carlos Moreira

Chairman & CEO

Tel.: +41 22 594 3000

info@wisekey.com (mailto:info@wisekey.com) WISeKey Anlegerbeziehungen (USA)

Kontakt: Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tel.: +1 212 836-9611

lcati@equityny.com (mailto:lcati@equityny.com)

Haftungsausschluss:

Diese Mitteilung enthält gewisse ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die WISeKey International Holding Ltd und deren Geschäftstätigkeit. Solche Aussagen enthalten gewisse bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die tatsächliche finanzielle Stellung, Performance oder die tatsächlichen Leistungen der WISeKey International Holding Ltd erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Angaben zu künftigen Ergebnissen, künftiger Performance oder künftigen Leistungen abweichen. WISeKey International Holding Ltd veröffentlicht diese Mitteilung gemäß dem Stand am heutigen Tag und verpflichtet sich nicht, aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Faktoren etwaige darin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und sie gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne der Paragrafen 652a bzw. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Anleger müssen sich auf ihre eigene Beurteilung von WISeKey und ihren Wertpapieren, einschließlich dazugehöriger Vorteile und Risiken, verlassen. Nichts, was hierin enthalten ist, darf als Versprechen oder Darstellung der künftigen Performance von WISeKey verstanden werden.

Konsolidierte Gesamtverlustrechnung

Zwölfmonatszeitraum zum 31. Dezember in Tsd. USD 2018 2017 Nettoumsatz 34.280 33.674 Umsatzkosten (18.319) (17.870) Bruttogewinn 15.961 15.804 Sonstige betriebliche Erträge 289 1.526 Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (5.306) (5.339) Aufwendungen für Vertrieb und Marketing (5.772) (4.459) Aufwendungen für die allgemeine Verwaltung (14.232) (15.401) Betriebliche Aufwendungen (Summe) (25.021) (23.673) Betriebliche Erträge/(Verluste) (9.060) (7.869) Nichtbetriebliche Erträge 2.181 762 Gewinn/(Verlust) aus derivativen Verbindlichkeiten - (98) Gewinn/(Verlust) aus Schuldentilgungen - (556) Zinsen und Amortisierung von Disagios (150) (543) Nichtbetriebliche Aufwendungen (2.826) (1.751) Gewinn/(Verlust) aus fortgeführten Geschäftsbereichen vor Ertragsteueraufwand (9.855) (10.055) Ertragsteuer(-aufwand)/-realisierung (53) (71) Gewinn/(Verlust) aus fortgeführten Geschäftsbereichen, netto (9.908) (10.126) Aufgegebene Geschäftsbereiche: Nettoumsatz aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 19.412 9.404 Umsatzkosten aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (6.196) (4.516) Betriebliche und nicht betriebliche Aufwendungen aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (Summe) (19.778) (20.620) Ertragsteuer(-aufwand)/-realisierung aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 205 1.108 Gewinn/(Verlust) aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (6.357) (14.624) Nettogewinn/(-verlust) (16.265) (24.750) Abzüglich: Minderheitsanteilen zuzurechnender Nettogewinn/(-verlust) 13 (483) Der WISeKey International Holding AG zuzurechnender Nettogewinn/(-verlust) (16.278) (24.267) Gewinn je Aktie Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen pro Aktie - unverwässert (0,29) (0,34) Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen pro Aktie - verwässert (0,29) (0,34) Gewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen pro Aktie - unverwässert (0,19) (0,50) Gewinn aus aufgegebenen Geschäftsbereichen pro Aktie - verwässert (0,19) (0,50) Der WISeKey International Holding AG zuzurechnender Gewinn pro Aktie Unverwässert (0,48) (0,82) Verwässert (0,48) (0,82) Sonstige kumulierte Gewinne/(Verluste), vor Steuern: Anpassungen aus Währungsumrechnung 108 1.548 Nicht realisierte Verluste bei Wertpapieren: Nicht realisierte Verluste aus Wertpapiere während des Zeitraums - (375) Leistungsorientierte Pensionspläne: Nettoverlust während des Zeitraums 287 (102) Sonstige kumulierte Gewinne/(Verluste) 395 1.071 Kumulierte Gewinne/(Verluste) (15.870) (23.679) Minderheitsanteilen zuzurechnender sonstige kumulierte Gewinne/(Verluste) (23) (369) Der WISeKey International Holding AG zuzurechnende sonstige kumulierte Gewinne/(Verluste) 418 1.440 Minderheitsanteilen zuzurechnende kumulierte Gewinne/(Verluste) (10) (851) Der WISeKey International Holding AG zuzurechnende kumulierte Gewinne/(Verluste) (15.860) (22.828)

Konsolidierte Bilanz

Zum 31. Dezember in Tsd. USD 2018 2017 AKTIVA Derzeitige Vermögenswerte Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 9.146 9.583 Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel 618 - Forderungen, abzüglich Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen 7.620 3.954 Schuldverschreibungen, nahestehende Parteien 8 897 Bestände 4.186 3.463 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 521 752 Rechnungsabgrenzungsposten, kurzfristig 184 - Zur Veräußerung gehaltene kurzfristige Vermögenswerte 8.916 6.777 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 919 645 Kurzfristige Vermögenswerte (Summe) 32.118 26.071 Langfristige Vermögenswerte Aktienwerte zum beizulegenden Zeitwert 857 592 Latente Ertragsteueransprüche 8 47 Latente Ertragsteuergutschriften 2.541 2.856 Sachanlagen abzüglich kumulierter Abschreibungen 2.370 2.996 Immaterielle Vermögenswerte, abzüglich kumulierter Abschreibungen 1.132 1.591 Goodwill 8.317 8.317 Rechnungsabgrenzungsposten, langfristig 214 - Aktienwerte zum Anschaffungspreis 7.000 - Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte 23.744 24.532 Sonstige langfristige Vermögenswerte 152 154 Langfristige Vermögenswerte (Summe) 46.335 41.085 AKTIVA (SUMME) 78.453 67.156 PASSIVA Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten 12.917 12.155 Wechselverbindlichkeiten 6.797 84 Rechnungsabgrenzungsposten, kurzfristig 91 306 Zahlbare Ertragsteuer 9 120 Zur Veräußerung gehaltene kurzfristige Verbindlichkeiten 14.085 8.763 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 976 2.288 Kurzfristige Verbindlichkeiten (Summe) 34.875 23.716 Langfristige Verbindlichkeiten Zahlbare Wandelanleihen 23.940 18.592 Rechnungsabgrenzungsposten, langfristig 9 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Parteien, langfristig - 985 Verpflichtungen im Rahmen des Mitarbeitervorsorgeplans 4.465 4.585 Latente Ertragsteuerverbindlichkeiten - 5 Sonstige latente Steuerverbindlichkeiten 4 - Zur Veräußerung gehaltene langfristige Verbindlichkeiten 8.590 5.667 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 2.595 - Langfristige Verbindlichkeiten (Summe) 39.603 29.834 PASSIVA (SUMME) 74.478 53.550 Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten Einlösbare Vorzugsaktien - 4.880 EIGENKAPITAL Stammaktien - Klasse A 400 400 Nennwert 0,01 CHF Zugelassen - 40.021.988 und 40.021.988 Aktien Ausgegeben und ausstehend - 40.021.988 und 40.021.988 Aktien Stammaktien - Klasse B 1.472 1.261 Nennwert 0,05 CHF Zugelassen - 41.063.901 und 35.517.168 Aktien Ausgegeben - 28.769.797 und 24.590.918 Aktien Ausstehend - 26.681.736 und 24.590.918 Aktien Eigene Aktien zu Anschaffungskosten (2.088.061 und keine gehaltenen Aktien) (1.139) - Zusätzliches eingezahltes Kapital 201.373 189.152 Sonstige aufgelaufene kumulierte Gewinne/(Verluste) 100 (650) Bilanzverlust (197.348) (180.554) Den Aktionären von WISeKey zuzurechnendes Eigenkapital (Defizit) (Summe) 4.858 9.609 Minderheitsanteile an konsolidierten Tochterunternehmen (883) (883) Eigenkapital (Summe) 3.975 8.726 VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL UND EINLÖSBARE VORZUGSAKTIEN (SUMME) 78.453 67.156

Konsolidierte Kapitalflussrechnung