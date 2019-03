Kommt die Rezession oder nicht? Ein wichtiges Indiz liefert der Ifo-Geschäftsklimaindex. Apple stellt seinen neuen Streaming-Dienst vor. Und für VW geht es um Milliarden.

Schwache Wirtschaftssignale haben die Anleger zu Wochenschluss in die Flucht getrieben. Der Dax weitete sein Minus am Freitag vor allem am Nachmittag aus, als sich auch die US-Börsen auf Talfahrt begaben. Der Leitindex ging 1,61 Prozent tiefer bei 11 364,17 Punkten aus dem Handel und besiegelte so einen Wochenverlust von 2,7 Prozent. Vorbörslich notiert der Dax am Montag bei 11.311 Punkten.

Das Chaos um den Brexit dürfte weiter an den Nerven der Anleger zerren. Daneben haben Investoren mit den Nachwehen des trüben Konjunkturausblicks der US-Notenbank Fed zu kämpfen.

1 - Vorgaben aus den USA

Aus Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft ziehen sich Anleger aus dem US-Aktienmarkt zurück. Nach dem trüben Ausblick der US-Notenbank Fed am Mittwoch seien die jüngsten enttäuschenden europäischen Konjunkturdaten Wasser auf die Mühlen der Pessimisten, sagte Kim Forrest, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Bokeh. Hier schlage wegen der engen Wirtschaftsbeziehungen die schwächelnde Konjunktur in China durch - vor allem in Deutschland.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 1,8 Prozent tiefer auf 25.502 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 1,9 Prozent auf 2800 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 2,5 Prozent auf 7642 Punkte. Im Wochenvergleich ergab sich für den Dow ein Minus von 1,3 Prozent, den S&P ein Abschlag von 0,8 Prozent und den Nasdaq-Index ein Rückgang um 0,6 Prozent.

2 - Handel in Asien

Konjunktursorgen haben die Börse in Japan am Montag belastet. Der japanische Leitindex Nikkei tendierte am frühen Montagnachmittag in Tokio 3,1 Prozent im Minus bei 20.947 Punkten. Der breiter gefasste Topix gab 2,6 Prozent auf 1574 Zähler nach. Aktien von Versicherern und Banken wie T&D Holdings oder Dai-ichi Life Holdings verloren mehr als drei Prozent an Wert.

Anlass für die aufgeflammten ...

