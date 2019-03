Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 85 Euro gesenkt. Die Erholung der Polysiliziumpreise dürfte sich 2019 in Grenzen halten, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die zu niedrigen Kosten produzierende chinesische Konkurrenz und das Überangebot am Markt bestimmten die Preise./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2019 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2019 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000WCH8881

AXC0032 2019-03-25/07:14