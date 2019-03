Wie viele Aktien im Bereich der Automobil-Zulieferer hatte es die Schaeffler-Aktie in den vergangenen Monaten aufgrund der Probleme der Branche nicht leicht, um es einmal so auszudrücken. Anders formuliert: Die Aktie steht mit einer 12-Monats-Performance von aktuell rund -44% (Xetra-Handel) derzeit nicht weit entfernt vom Tiefstkurs in diesem Zeitraum (knapp 7 Euro). Wird das Tief in der neuen Handelswoche nochmal getestet werden, das ist die große Frage. Auf 3-Jahres-Sicht hat sich der Aktienkurs ... (Peter Niedermeyer)

