Das Ergebnis erreichte erneut ein Rekordniveau. Gleichzeitig hat Warteck aber den allgemeinen Markttrend zu spüren bekommen, was sich in einer höheren Leerstandsquote geäussert habe.Der Erfolg aus Vermietung stieg um 3,3 Prozent auf 29,0 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Sowohl Akquisitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...