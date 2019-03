The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0465044607 C.A.B.E.I. 19/24 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB7P37 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4WP9 LB.HESS.-THR. IHS 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4WQ7 LB.HESS.-THR. IHS 19/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DK0009522732 NYKREDIT 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013411600 CR DLSECTSCF 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US105756CA66 BRAZIL 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA USU92222AE55 VIASAT 19/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1968714110 GHANA, REP. 19/27 MTN BD01 BON USD N

CA GRK XFRA CA3873401028 GRANITE CREEK COPPER EQ00 EQU EUR N

CA HN2P XFRA CA4334733033 HINTERLAND METALS INC. EQ00 EQU EUR N

CA XFRA FR0013410628 AIR FRAN.KLM 19/26 EQ00 EQU EUR N

CA 37H XFRA MHY271836006 GLOBAL SHIP LEA. A DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 3CPA XFRA US98421U1088 XIAOMI CORP. UNSP.ADR/ 5 EQ00 EQU EUR N

CA XFRA DE000HV2ARH0 UC-HVB S.2019 19/25VAR XF01 BON EUR N