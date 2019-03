Als Bayer den Agrarkonzern Monsanto für 66 Milliarden Dollar übernahm, waren zwei Dinge klar. Erstens: 66 Milliarden sind eine riesige Menge Geld und kein Schnäppchenpreis für den amerikanischen Saatgut- und Schutzmittel-Konzern. Und zweitens: Es handelt sich um ein Hochrisikoprojekt.

Bayer brauchte nach mehreren Spin-offs seines Chemiegeschäfts (Lanxess und Covestro) einen weiteren hochmargigen Ertragspfeiler zur Ergänzung seines Pharmabusiness'.

Der ehemalige Finanz- und Strategie-Chef Werner Baumann lies sich dabei stark von der Strategie und weniger von den wirtschaftlichen Gefahren treiben, als er, frisch gewählter CEO, seine Duftmarke setzte. "Für Bayer beginne nach der zügigen Neuausrichtung mit der Konzentration auf das Geschäft rund um die Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze eine neue Ära", lobte ihn sein Aufsichtsratschef Werner Wenning bei der Inauguration. Nun steht Baumann mit dem Rücken zur Wand und muss sich hinter seinem Aufsichtsrat als Mitträger des Monsanto-Geschäfts verschanzen.

In der Presse am Wochenende verteidigt der CEO ausdrücklich den umstrittenen Deal als richtigen Schritt in die Zukunft. Für Monsanto-Aktionäre hat er sich bereits gelohnt. Für Bayer-Shareholder gar nicht. Die Aktie steuert Richtung Mehrjahrestiefs. Klar ist: Bayers generelle strategische Stossrichtung ist richtig. Aber beim Monsanto-Deal war man schlicht und ergreifend blauäugig.

Bayer wird gerade gekreuzigt

An Monsanto scheiden sich seit drei Jahrzehnten die Geister. Einerseits führt der grössere Ertrag bei Monokulturen zu einer verbesserten Ernährungslage der Weltbevölkerung, andererseits führt der Anbau von Pflanzenwüsten die Bauern in die Abhängigkeit von Politik, Saatgutlieferanten und Chemie. Monsanto war in der Vergangenheit ...

