Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der von US-Sonderermittler Robert Mueller vorgelegte Abschlussbericht hat laut Justizministerium keine Beweise für eine Verschwörung mit Russland durch das Team von US-Präsident Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl 2016 erbracht. Wie aus einem am Sonntag veröffentlichten Brief von US-Justizminister Bill Barr an den US-Kongress hervorgeht, wird Trump überdies vom Vorwurf der Justizbehinderung nicht entlastet - aber der Vorwurf wird durch den Bericht auch nicht erhärtet. In seinen ersten Reaktionen auf den Mueller-Bericht erklärte sich US-Präsident Donald Trump für "vollständig entlastet" und teilte zugleich gegen seine politischen Gegner aus. Es habe keine Absprachen und keine Justizbehinderung gegeben, erklärte der Präsident im Kurzbotschaftendienst Twitter.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

18:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte und Dienste, Cupertino

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Februar

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.796,70 -0,50% Nikkei-225 20.977,11 -3,01% Hang-Seng-Index 28.525,30 -2,02% Kospi 2.144,86 -1,92% Shanghai-Composite 3.060,39 -1,41% S&P/ASX 200 6.126,20 -1,11%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Wachsende Sorgen vor einer Eintrübung der globalen Konjunktur schwappen zu Wochenbeginn auf die Aktienmärkte in Ostasien und Australien über. Damit folgen die Börsen den negativen Vorgaben aus den USA und Europa, wo es am Freitag bereits deutlich nach unten gegangen war nach sehr schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone und später auch schwachen Einkaufsmamangerindizes aus den USA. "Die Lage der Weltwirtschaft ist eindeutig zu einem Thema geworden und sorgt für deutlichen Gegenwind", so Tim Anderson von TJM Investments. Er verweist auf wachsende Sorgen insbesondere in Europa und China. Daneben schwelt das Brexit-Chaos als Unsicherheitsfaktor im Hintergrund weiter, ebenso die Verhandlungen zwischen den USA und China. Hier werden die Gespräche in der laufenden Woche fortgesetzt. Eine hochrangige US-Delegation kommt dazu nach China. Das größte Minus verzeichnete die Börse in Tokio. Hier belastete zusätzlich der starke Yen, der von Investoren als "sicherer Hafen" gesucht ist. Japanische Bankenwerte litten zusätzlich darunter, dass am Anleihemarkt die Renditen fallen. Sie büßen im Schnitt 4 Prozent ein. Hintergrund ist eine verstärkte Nachfrage nach den vermeintlich sicheren Festverszinslichen. Die Rendite zehnjähriger japanischer Anleihen ist erstmals seit September 2016 wieder in den negativen Bereich gerutscht. Am Freitag war die Rendite von US-Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren auf den tiefsten Stand seit 15 Monaten gesunken und die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen lag erstmals seit Oktober 2016 wieder in negativem Terrain. In den USA wurde die Zinsstrukturkurve zudem erstmals seit 2007 wieder invers - Papiere mit zehn Jahren Laufzeit warfen weniger Rendite ab als dreimonatige Geldmarkttitel. Dies gilt allgemein als ein deutliches Warnzeichen für eine Rezession in den kommenden ein oder zwei Jahren.

US-NACHBÖRSE

Wenig Bewegung gab es im nachbörslichen Handel am Freitag. Die Boeing-Aktie konnte sich nach dem deutlichen Minus im regulären Handel stabilisieren. Nach den jüngsten Abstürzen von zwei Boeing 737-MAX 8 hatte am Freitag die indonesische Fluggesellschaft Garuda den Kauf von 49 Maschinen dieses Typs widerrufen. Der Gesamtwert der Bestellung aus dem Jahr 2014 lag bei 4,9 Milliarden Dollar. Die Papiere zeigten sich wenig verändert bei 362,09 Dollar, nachdem es im regulären Handel um 2,8 Prozent nach unten gegangen war. Die Avon-Aktie gab nach der Rally im regulären Handel um 10 Prozent im nachbörslichen Handel um 1 Prozent auf 3,03 Dollar nach. Hintergrund war ein Bericht des Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen, wonach sich das Unternehmen mit einem Verkauf an den brasilianischen Wettbewerber Natura beschäftige. Natura bestätigte in einer Erklärung, dass es Gespräche mit Avon "über eine mögliche Transaktion, an der beide Unternehmen beteiligt sind", geführt habe.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.502,32 -1,77 -460,19 9,32 S&P-500 2.800,71 -1,90 -54,17 11,72 Nasdaq-Comp. 7.642,67 -2,50 -196,29 15,18 Nasdaq-100 7.326,06 -2,23 -167,21 15,74 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1.046 Mio 868 Mio Gewinner 580 2.105 Verlierer 2.395 834 Unverändert 56 98

Sehr schwach - Angst um die Konjunkturentwicklung bestimmte das Geschehen und sorgte für starke Aktienverkäufe und eine Flucht in Anleihen. Auslöser der Sorgen waren unerwartet schwache Einkaufsmanagerindizes aus Europa und später auch den USA. Marktteilnehmer sprachen von Alarmglocken. Bereits den dritten Tag in Folge waren Bankaktien ganz weit hinten bei den Branchen. Die Geldhäuser leiden zusätzlich zur schwächelnden Konjunktur unter dem andauernden Niedrigzinsumfeld, das auf die Margen im Zinsgeschäft drückt. Der S&P-500-Bankenindex brach um 3,7 Prozent ein. Nike verloren 6,6 Prozent und waren damit Schlusslicht im Dow. Der Kurs bewegte sich allerdings zuletzt nur knapp unter dem Allzeithoch. Der Sportartikelhersteller hatte die Anleger auf ein schwächeres Wachstum eingestimmt. Der Kurs des Konkurrenten Under Armour gab um 4,5 Prozent nach. Die Boeing-Aktie büßte 2,8 Prozent ein. Nach den jüngsten Abstürzen von zwei Boeing 737-MAX 8 hat die indonesische Fluggesellschaft Garuda den Kauf von 49 Maschinen dieses Typs widerrufen. Der Gesamtwert der Bestellung aus dem Jahr 2014 lag bei 4,9 Milliarden Dollar.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,31 -10,0 2,41 111,0 5 Jahre 2,23 -10,9 2,34 30,8 7 Jahre 2,33 -11,0 2,44 7,9 10 Jahre 2,43 -9,9 2,53 -1,1 30 Jahre 2,87 -10,1 2,97 -20,0

Die eingetrübten Konjunturerwartungen befeuerten Spekulationen auf eine lockerere US-Geldpolitik, nachdem die US-Notenbank gerade erst eine Pause in ihrem laufenden Zinserhöhungszyklus angekündigt hatte. Am Zinsterminmarkt stieg die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Fed zum Ende des Jahres die Zinsen sogar senken könnte, auf 52 Prozent. Das ist der höchste Wert im laufenden Jahr. Vor diesem Hintergrund flüchteten sich die Anleger verstärkt in Anleihen, vor allem solche mit längeren Laufzeiten. Das wiederum führte dazu, dass die Zinsstrukturkurve erstmals seit 2007 wieder invers wurde, dass also Papiere mit zehn Jahren Laufzeit weniger Rendite abwerfen als dreimonatige Geldmarkttitel. Dies gilt allgemein als starkes Warnzeichen für eine Rezession in ein oder zwei Jahren danach. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen rutschte um rund 9 Basispunkte auf 2,44 Prozent ab. Das ist der niedrigste Stand seit Ende 2017. Die Rendite deutscher Bundesanleihen war zuvor bereits erstmals seit Oktober 2016 wieder in negatives Terrain abgerutscht - sie liegt bei minus 0,01 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1303 +0,1% 1,1296 1,1347 -1,4% EUR/JPY 124,26 +0,0% 124,25 125,98 -1,2% EUR/GBP 0,8582 +0,4% 0,8550 0,8656 -4,7% GBP/USD 1,3172 -0,3% 1,3210 1,3120 +3,4% USD/JPY 109,94 -0,0% 110,00 110,79 +0,2% USD/KRW 1136,11 0% 1136,11 1133,65 +2,0% USD/CNY 6,7130 -0,1% 6,7182 6,7059 -2,4% USD/CNH 6,7196 -0,1% 6,7243 6,7105 -2,2% USD/HKD 7,8486 +0,0% 7,8479 7,8468 +0,2% AUD/USD 0,7082 +0,1% 0,7077 0,7103 +0,5% NZD/USD 0,6884 +0,1% 0,6874 0,6882 +2,5% Bitcoin BTC/USD 3.968,25 +0,1% 3.963,62 3.978,15 +6,7%

Der Dollar profitierte von seinem Ruf als sicherer Hafen, noch stärker aber der Yen, der sogar zum Dollar deutlich zulegte auf den höchsten Stand seit sieben Wochen. Der Euro fiel derweil im US-Handel auf 1,1296 Dollar zurück. Vor Bekanntwerden der schlechten Daten hatte er noch rund 1,1390 Dollar gekostet. Dass die US-Notenbank zwar gerade erst eine Pause im laufenden Zinserhöhungszyklus verkündet hat, die EZB aber ihren Termin für eine erste mögliche Zinserhöhung überhaupt seit Jahren gerade erst nach hinten verschoben hat, spricht zusätzlich für den Dollar und gegen den Euro. Das britische Pfund setzte die am Vorabend bereits begonnene Erholungsbewegung von ihrem Einbruch zuvor fort, auch wenn die Meldungslage um das Brexit-Chaos dafür wenig taugte. Günstig ist allenfalls, dass ein harter Brexit am 29. März vom Tisch ist und im ungünstigsten Fall erst zwei Wochen später droht. Sonst ist weiter vieles offen, zumal Premierministerin Theresa May mit ihrem Brexit-Vertrag weiter auf Widerstand im britischen Parlament stößt. Das Pfund kostete zuletzt 1,3198 Dollar, nach einem Tagestief am Vortag bei 1,3000.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,52 59,04 -0,9% -0,52 +25,8% Brent/ICE 66,66 67,03 -0,6% -0,37 +21,9%

